BID Invest cierra alianza estratégica con Cabify por US$ 70 millones 

El organismo indicó, en un comunicado, que este acuerdo es el primero emprendido por BID Invest para apoyar modelos de negocio digital que están impactando en el transporte urbano mediante el uso de productos financieros innovadores.



La financiación, que incluye la movilización de fondos procedentes de la firma de inversión privada Blue like an Orange Sustainable Capital, permitirá a Cabify seguir trabajando en la región a favor de la previsión social, la igualdad de género, la reducción de impacto medioambiental y la inclusión financiera de conductores, agregó el organismo.



La alianza se firmó en el marco de la celebración en Lima del panel de expertos "Retos y oportunidades de la nueva Economía Digital para fomentar la inclusión financiera y previsión social a profesionales independientes".



El organismo sostuvo que el proyecto refuerza el objetivo común de lograr ciudades más habitables y sostenibles, ya que la financiación está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que Cabify ha incorporado a sus objetivos al adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.



BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido con los negocios de América Latina y el Caribe, que tiene entre sus objetivos financiar empresas y proyectos sostenibles, para lo cual cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.



Cabify, por su parte, es una empresa fundada en 2011 en Madrid que usa la tecnología para poner en contacto a usuarios particulares y empresas con formas de transporte segura y de calidad, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Uruguay, Portugal y República Dominicana.



A su turno, Blue like an Orange Sustainable Capital es una firma de inversión privada que busca invertir en oportunidades en compañías y proyectos que brinden fuertes rendimientos ajustados al riesgo y un impacto social positivo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.



[EN BASE A EFE]