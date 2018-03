Bill Gates: "Criptomonedas han causado la muerte"

El filóntropo estadounidense afirmó que le preocupa la fiebre por este nuevo tipo de divisa y que la tecnología que utiliza tiene muchos efectos negativos en la sociedad, según informó la BBC.



Estas declaraciones, las realizó en una sesión AMA (Ask me Anything, pregunta cualquier cosa) de preguntas y respuestas en la popular web Reddit.



La razón de su desconfianza es la falta de control de las monedas virtuales, lo cual supone un problema para las autoridades, y su uso con fines malintencionados.



"La capacidad del gobierno para averiguar cuándo hay lavado de dinero, evasión de impuestos y financiamiento del terrorismo es algo bueno", argumentó.



Agregó, además, que se usan para comprar drogas, tales como fentanilo (un opiáceo 50 veces más potente que la heroína). Es por eso, "que es una tecnología que ha causado muertes de una manera bastante directa", añadió,



A diferencia del dinero en efectivo, pueden usarse de manera remota, lo cual elimina otra vía de control, sostuvo y añadió que "la principal característica de las criptomonedas es su anonimato, y no creo que eso sea una cosa buena".

RELACIONADAS Un error de sistema permitió obtener criptomonedas gratis en un operador nipón By Elisa Tuyare Un error de sistema permitió obtener criptomonedas gratis en un operador nipón Un error de sistema permitió obtener criptomonedas gratis en un operador nipón Draghi dice que no es su trabajo regular al bitcoin By EL PAIS Draghi dice que no es su trabajo regular al bitcoin Draghi dice que no es su trabajo regular al bitcoin Facebook prohíbe anuncios sobre criptomonedas en su plataforma By Elisa Tuyare Facebook prohíbe anuncios sobre criptomonedas en su plataforma Facebook prohíbe anuncios sobre criptomonedas en su plataforma