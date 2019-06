By Antonio Larronda

Según datos de Coindesk, desde el 1° de mayo al viernes 31 de ese mes, el valor de la criptomoneda ha aumentado en más de US$ 3.000, pasando de venderse cada unidad por US$ 5.297,94 a los US$ 8.415,46.

Bitcoin roza los US$ 9.000 y sube un 59% en mayo entre tensión comercial