Bob Dylan y "Game of Thrones" tendrán sus whiskies

Nombrado en honor a uno de sus temas más emblemáticos y tras una inversión de US$ 35 millones, será presentado en las próximas semanas el whisky "Heavens Door" de Bob Dylan.



Tres etiquetas del destilado llegarán a las tiendas norteamericanas a mediados de este mes, sumando el negocio del whisky a la larga lista de logros alcanzados por Dylan entre los que se cuentan 10 premios Grammy, la Medalla de Honor de la Presidencia de EE.UU. y el Premio Nobel de Literatura de 2016.



Pero, el cantante no será el único ícono de la cultura pop en tener su propio whisky en las estanterías. También este miércoles, Johnnie Walker anunció una nueva alianza con HBO, gracias a la que la popular marca de escocés lanzará esta primavera una edición especial dedicada a "Game of Thrones".



Se llamará White Wakers en alusión a los populares personajes de la serie que estrenará su octava y última temporada en junio del próximo año.