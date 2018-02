Bombay tiene los mejores sueldos para los trabajadores extranjeros

Bombay, la capital comercial y financiera de la India de más de 18 millones de habitantes, encabeza el ranking mundial de los mejores salarios para los extranjeros, elaborado anualmente por HSBC Bank International.



Y es que aquellos foráneos que se trasladan a la ciudad más poblada del país promedian ganancias anuales de US$ 216.875 (unos 6.158.889 pesos uruguayos), lo que significa un sueldo mensual de US$ 18.072 (unos $ 513.207).



La cifra es más que el doble de la media mundial anual de US$ 99.770 (unos $ 2.833.302) de los expatriados. Esto es gracias a la presencia de trabajadores con alto nivel de experiencia, especialmente de ingenieros que son parte de firmas de infraestructura.



En este listado, las ciudades asiáticas se posicionaron como los mejores destinos para extranjeros al ocupar cuatro de los diez primeros lugares, sin embargo, otros centros financieros y tecnológicos en Estados Unidos y Reino Unido (San Francisco, Nueva York, Los Angeles, Londres y Birmingham) también destacan entre los primeros diez lugares.

