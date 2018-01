Boom del ripple convierte a su creador en "billonario"

En solo un par de semanas, el ripple pasó de estar a la sombra de otras criptomonedas más importantes, como el litecoin y el ethereum , a transformarse en la segunda divisa virtual de mayor valoración, solo por detrás del ya famoso bitcoin .



Y es que el crecimiento de un 35.000% que registró la moneda durante el 2017, anotando valores por sobre los US$ 3 por unidad, no solo ha puesto su nombre entre los inversionistas y los medios, sino que también habría convertido a su fundador en uno de los hombres más ricos del mundo.



Con un patrimonio de US$ 59.900 millones en papel, Chris Larsen se convertiría en la quinta mayor fortuna del mundo, desplazando a importantes nombres como Mark Zuckerberg de Facebook y el magnate mexicano Carlos Slim.



Sin embargo, como la valoración de su fortuna está estrechamente ligada a los altibajos que pueda sufrir la moneda que él mismo creó en 2012, su fortuna no ha sido considerada aún por ninguno de los listados ni índices de multimillonarios.