Bosch & Cía estrena reforma con importante inversión

Con más de un siglo de trayectoria, Bosch & Cía continúa renovándose. La hazaña más reciente fue la incorporación de un local de 500 metros cuadrados frente a su casa central en Pocitos (Rivera y Obligado) destinado a exhibir amoblamientos de cocinas y placares de la reconocida marca Johnson.



Esta acción forma parte de la renovación de su histórico showroom en 2018 y que se acaba de inaugurar. Con el impulso de la cuarta generación dentro de la firma, se buscó brindar una mejor experiencia de compra, explicó el director de la firma, Marcelo Bosch.



Por un lado, se aprovecharon los metros libres, antes consignados a Johnson, para exhibir más y mejor sus otros productos. Por otro, se les brindó un espacio propio para los artículos de cocina y placares, donde un grupo de profesionales ofrece una atención personalizada para satisfacer tanto a desarrolladores inmobiliarios, estudios de arquitectos y al público general.



Previo a la renovación, este local conformaba el estacionamiento de la sede central. Dado que este servicio es bien valorado por los consumidores, no se suprimió sino que se trasladó 30 metros hacia la esquina con una ampliación de su capacidad.



En total, la reforma insumió una inversión que superó el US$ 1.500.000. “Fue una apuesta grande, no solo a nivel económico sino empresarial. Se invirtieron muchas horas hombres de nuestro equipo en el diseño y ejecución”, sostuvo el sub gerente general, Federico Regules.



Gracias al proyecto, se logró ampliar los espacios, dar más luminosidad, calidez, transparencia y modernidad. “Creemos que es muy importante la forma en que se da el servicio desde el momento en que alguien entra al local, cuidando hasta el más mínimo detalle”, sostuvo Regules.



Marcelo Bosch, gerente general de la firma, y Federico Regules, sub gerente general.

Por tal motivo, el trato directo y personalizado con el cliente es un valor fundamental. “Asesoramos en el proceso de selección, porque no estamos vendiendo productos sino ayudando a que esa persona se sienta bien en su casa”, explicó.



Su cercanía le valió la fidelidad del público. “Formamos parte de la historia del equipamiento de baño y cocina del país. Hemos asesorado a generaciones de clientes, por lo que estamos presentes en muchos de los hogares uruguayos”, apuntó Bosch.

un siglo de vida Ser parte de la historia

No son muchas las empresas nacionales que ostentan tener 106 años de vida, tal como es el caso de Bosch & Cia. ¿Su secreto? Poder interpretar el gusto de la arquitectura uruguaya, ser permeables y saber adaptarse a lo que la clientela desea.



Pero, sin perder la línea estética que lo caracteriza. “Tenemos un estilo propio histórico. No abarcamos todas las gamas ni solo lo que se considera hoy de vanguardia”, remarcó Bosch quien lo definió como clásico, pero moderno y elegante.

diferencial Valor humano

Hoy la firma tiene un centro logístico que se conforma de 20.000 metros cuadrados, de los cuales 8.000 son techados, y una sede en Punta del Este. Trabajan de forma directa 140 personas y unos 15 arquitectos de manera estable. Contrario a la norma, su rotación laboral es baja.



Esto se explica en gran medida por la relación que existe entre la dirección y los colaboradores. “Tenemos claro que nuestro capital es el equipo, cerámicas hay en todos lados”, remarcó el director.



Esta es la segunda vez que el local experimenta una renovación. La primera fue en 1998 de la mano de la tercera generación de la empresa duplicándose el área de exhibición. Punta del Este, en cambio, se inauguró en 1993 y se renovó completamente a fines de 2017.

La decisión de reformar el local en Pocitos, contó con la proyección y el empuje de la cuarta generación. “En un comienzo fue complejo tanto para los trabajadores como para los clientes porque el local estuvo abierto al público en el proceso, pero ambos respondieron muy bien. Es gratificante recordar esto y ver que logramos pasar ese examen, que no era fácil”, repasó Regules.



Son conscientes de que el rubro y la economía a nivel país no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, tienen los ojos puestos en el futuro. “Gracias a contar con la clientela que contamos, hemos sabido enfrentar esta situación y animarnos a invertir. Siempre pensando en la recuperación y en mejorar la calidad de vida de los uruguayos”, puntualizó al respecto Bosch.



Y agregó: “Esto recién empieza, pero sabemos que vamos a contar con muchos éxitos”.