Brasil pide tumbar cautelar que suspende fusión entre Embraer y Boeing

El Gobierno de Brasil presentó ayer un recurso contra la cautelar dictada por un juez de Sao Paulo y que suspende de manera temporal la fusión entre el fabricante brasileño de aviones Embraer y el estadounidense Boeing, cuyos términos finales fueron anunciados esta semana, informaron fuentes oficiales.



El pedido, realizado en la noche del jueves por la Abogacía General de la Unión (AGU), organismo encargado de los asuntos jurídicos del Gobierno, señala que "el mantenimiento de la cautelar podría generar grave lesión al orden público-administrativo y a la economía pública".



La cautelar suspende cualquier "acto concreto" de una posible transferencia comercial de "parte de Embraer" a otra empresa y fue dictada el miércoles por el juez Victorio Giuzio Neto, de un tribunal de Sao Paulo, tras aceptar el pedido colectivo del Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de los municipios del cinturón industrial de Sao Paulo.



En la solicitud, la AGU explicó que, de mantenerse la cautelar, se violaría el principio constitucional de la libre iniciativa, ya que configuraría "intervención estatal en momentos de tratativas comerciales entre empresas privadas", según nota divulgada hoy por la AGU.



Para la entidad, la decisión que suspendió las negociaciones también representa una violación al principio de separación de los poderes.



De acuerdo con ese despacho, la cautelar afecta la capacidad del Estado para estudiar el acuerdo entre Embraer y Boeing, y decidir si ejerce o no el poder de veto que tiene por poseer una "Acción de oro" de la compañía brasileña, una decisión que, según la entidad, "es eminentemente político-administrativa, y no judicial".



Esta es la segunda vez en menos de un mes que Giuzio dicta una cautelar para la suspensión de la fusión de las dos empresas, negocio evaluado en unos US$ 5.260 millones.



En la primera, el pasado 6 de diciembre, el juez dio un parecer favorable a un reclamo de diputados del Partido de los Trabajadores (PT) que pedían la suspensión de dicho acuerdo, pero la decisión fue revocada cuatro días después por un tribunal de segunda instancia.



Según anunció Embraer el lunes pasado, las dos empresas aprobaron los términos del acuerdo alcanzado en julio, en el que se prevé la creación de una nueva compañía de aviación comercial en Brasil, de la que Boeing será la controladora con el 80% de la participación.



Para ello, el fabricante estadounidense desembolsará US$ 4.200 millones.



Mientras tanto, Embraer queda con el 20% restante de la nueva empresa, que podrá ser vendido a cualquier momento a su socio mediante una opción de venta.



La fusión está sujeta a la aprobación del Gobierno brasileño y posteriormente, a la aprobación de los accionistas y de las autoridades reguladoras, entre otros.