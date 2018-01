Brasil supera a España como la selección de fútbol más valiosa

Los traspasos de estrellas como Neymar y Coutinho han dejado la valoración del Scratch por las nubes. Gracias a la venta de sus pases durante los pasados doce meses, al Paris Saint Germain por US$ 272 millones y al Barcelona por otros US$ 196 millones, la selección brasileña de fútbol desplazó a España como la escuadra nacional más valiosa.



En total, los pases de la oncena dirigida por Tite suman más de US$ 650 millones, según los valores del portal Transfermarkt.com, seguido de cerca por los ibéricos con US$ 638 millones.