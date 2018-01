Buffet, Bezos y Jamie Dimon se alían en el área de la salud

Los millonarios Warren Buffett y Jeff Bezos y el banquero Jamie Dimon, anunciaron este martes una alianza para crear una empresa que ofrezca servicios de salud asequibles a los trabajadores estadounidenses de sus respectivas compañías en abierto desafío al sistema de seguros de salud que rige en el país.



"Los crecientes costos del cuidado de la salud actúan como una tenia hambrienta en la economía estadounidense", afirmó Buffett en el comunicado conjunto difundido por las tres firmas desde sus respectivas sedes.



Buffett está a la cabeza de su conglomerado Berkshire Hathaway, Jeff Bezos dirige Amazon y Jamie Dimon es el presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, el primer banco estadounidense en términos de activos.



La nueva empresa será independiente y sin fines de lucro y se centrará principalmente en las tecnologías, con el fin de ayudar a los trabajadores y a sus familias a comprender mejor el funcionamiento del sistema de salud del país.



Este anuncio inédito se produce en pleno debate sobre el aumento desmesurado de los precios de los medicamentos en Estados Unidos y de repetidos esfuerzos infructuosos del Congreso para derogar el plan conocido como Obamacare.



"El sistema de salud es complejo, pero entramos en esta aventura siendo conscientes del grado de dificultad", explicó Jeff Bezos, citado en el comunicado. "Por muy difícil que sea, reducir la carga de la cobertura sanitaria mejorando los ingresos de los trabajadores y de sus familias merece la pena", añadió.



Personas que tendrán acceso

La atención se prestará exclusivamente a los empleados estadounidenses de las tres firmas. El comunicado no detalla a cuántas personas afectará, pero las tres compañías tienen cerca de 1,1 millones de empleados, incluyendo los que hay fuera de EE.UU.



De momento, el anuncio ha hecho que se derrumben las títulos de la principal firma de seguros médicos del país, UnitedHealth, que dos horas después de la apertura de Wall Street tenía un retroceso del 3,25 % y lideraba las pérdidas en el Dow Jones.



Otras aseguradoras no incluidas en el Dow Jones sufrían incluso más, como Cigna, que perdía un 5,72%. Cigna y UnitedHealth son las empresas que actualmente usa el grupo JPMorgan Chase para los planes de salud de sus empleados.



La nueva compañía estará temporalmente dirigida por responsables de las tres empresas: Todd Combs (Berkshire Hathaway), Marvelle Sullivan Berchtold (JPMorgan Chase) y Beth Galetti (Amazon).



Según datos oficiales, el coste del cuidado médico en Estados Unidos llegó hasta los US3,3000 millones en 2016.



La noticia fue bien recibida por analistas del sector, que consideran que el actual sistema de salud en Estados Unidos es anticuado y gravoso para los asegurados.



Según declaró a la cadena CNBC el analista Jarez Holz, aunque no se conocen detalles todavía, la creación de esa nueva compañía tiene un gran potencial.



"Si termina convirtiéndose en un proveedor de salud de bajo costo (...) podría terminar siendo un competidor realmente perturbador para una industria que no ha visto nuevos actores en años o décadas", afirmó Holz.