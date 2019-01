Bugatti le da un portazo a los SUV y afirma que no los incluirá en su catálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La tendencia y popularidad que han adquirido los SUV durante los últimos años ha motivado a distintas marcas a inclinarse por este tipo de vehículos, incluso a empresas reconocidas por sus modelos deportivos como Ferrari y Lamborghini. Sin embargo, una de las compañías que le dio un portazo fue Bugatti al afirmar que nunca construirá este tipo de modelos.



"No habrá ningún SUV de Bugatti. Este modelo no haría justicia a la marca ni a su historia", declaró tajante el propio CEO de la empresa, Stephan Winkelmann, según publica el medio Motor.es.



Sin embargo, la marca de superdeportivos prepara otras "sorpresas" para el festejo de su aniversario 110 que se cumple este año y, según declaró Winkelmann, se trabaja intensamente para la "presentación de otros modelos".



No obstante, por el momento desde la marca no han adelantado detalles de los modelos que podrían lanzar durante los próximos meses, aunque la prensa internacional especula que podría tratarse de un vehículo de cuatro puertas inspirado en el Galibier Concept presentado hace algunos años.