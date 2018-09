Burberry deja las pieles y da pie atrás a su política de quemar productos

Esta vez la afectada fue la marca británica Burberry, la que fue duramente cuestionada cuando se dio a conocer que la casa de modas quemaba el stock sobrante de sus colecciones para evitar la reventa en el mercado negro de sus artículos.



Ante el descontento de los consumidores, quienes alegaron de la poca conciencia ambiental de la conocida compañía, es que este jueves la firma de lujo anunció el fin de esta práctica, que significó la quema de productos valorados en US$ 37,6 millones.



Pero las noticias de Burberry no quedaron solo en eso, ya que el diseñador Ricardo Tisci anunció que a partir del desfile que presentará la próxima colección de otoño, ya no usarán pieles.

