Burberry quema US$ 36 millones en productos para mantener su exclusividad

Una de las marcas más importantes de la industria de la moda británica ha desatado la polémica al revelarse sus prácticas para que sus prendas no se vendan en el mercado negro.



Molestia e indignación son solo algunas de las reacciones que ha causado la noticia de que la casa de moda Burberry quemó miles de sus productos de vestuario, avaluados en más de US$ 36,6 millones, práctica que sería habitual dentro de la famosa marca y que en los últimos cinco años habría significado la destrucción de productos valorados en US$ 117 millones.



Aunque desde la compañía conocida por sus abrigos y bufandas han señalado que se trata de una medida para proteger sus derechos de autor, personajes del mundo de la moda y los negocios han cuestionado la medida, especialmente por la nula preocupación por la sustentabilidad y el impacto en el medio ambiente.