Cablevisión Flow llegó a la TV tras un acuerdo estratégico con Antel

Como resultado de una fuerte apuesta a la innovación, una inversión de US$ 3,7 millones y el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario de cien colaboradores, la plataforma multidispositivo de Cablevisión llega ahora a la televisión a través de los servicios de fibra óptica de Antel.



Desde 2017, los usuarios de Cablevisión pueden disfrutar de la TV en todo momento y lugar gracias a Flow, la plataforma para segundas pantallas (teléfonos móviles, tabletas y PCs) que integra la grilla tradicional, más de 7.000 contenidos a demanda y más de 200 series. Ahora, esta innovadora experiencia de entretenimiento llega también a la televisión de los hogares, de la mano de los servicios de fibra óptica al hogar de Antel.



Con Flow, la televisión en vivo también se vuelve a demanda, adaptándose al usuario, sus gustos, preferencias y los múltiples dispositivos que utiliza. “Estamos orgullos de lanzar esta nueva etapa de Cablevisión Flow en Uruguay; nuestro espíritu es poner siempre al cliente en el centro y responder a sus necesidades”, sostuvo Guillermo Valente, gerente general de Cablevisón Uruguay.



NUEVOS CLIENTES

A los contenidos de Cablevisión Flow ahora se accede desde los dispositivos móviles y la TV del hogar. “Para nosotros representa un gran desafío tener la posibilidad de llegar a nuevos clientes con este producto y es una gran noticia junto a un socio como Antel”, agregó Valente.



La nueva propuesta de Cablevisión cuenta con el apoyo de Antel, en una alianza estratégica que permitirá también acceder a Flow a través de su servicio de acceso a Internet “Fibra en tu hogar”. Los clientes con estos planes de Internet en todo el país, podrán incorpoar en sus televisores un Set Top Box de Cablevisión Flow, la experiencia completa que permite sumar a las segundas pantallas un decodificador para ver Flow también en la pantalla principal, la TV, con la mejor calidad de video garantizada.





EVOLUCIÓN

Por su parte, Fernando Cravero, director de Operaciones Internacionales en Telecom Argentina, indicó: “Somos una compañía a la vanguardia en términos de tecnología y sabemos que ese mundo está en permanente evolución. Por ello estamos constantemente desarrollando servicios diferenciales para nuestros clientes, a través de un sólido plan de inversiones. Buscamos brindarles productos con alto valor agregado como Flow, hoy presentes en Argentina, Uruguay y Paraguay con más de 2,5 millones de dispositivos registrados, ofreciendo a los usuarios una experiencia integral en entretenimiento”.



En una primera etapa, esta nueva propuesta de servicios estará disponible no sólo en las ciudades donde Cablevisión está presente con todos sus producots, sino también de la mano de Antel en otras zonas del área metropolitana con deespliegue de fibra óptica al hogar. Posteriormente, la oferta se irá haciendo extensiva al resto del país.



DIFERENCIALES

Cablevisión Flow, con una simple e intuitiva navegación, cuenta con funcionalidades diferenciales entre las que se encuentran: ver desde el inicio, ver programas ya emitidos, grabar en la nube, pausar en vivo, continuar en otro dispositivo y contar con perfiles múltiples con recomendaciones personalizadas.



Además, la nueva versión Set Top Box cuenta con las aplicaciones de YouTube y Netflix, integradas a la plataforma y una aplicación diferencial de radios y música, donde los usuarios podrán acceder a radios locales y a 50 señales de música para todos los gustos. De esta manera, los clientes no sólo podrán acceder a contenidos exclusivos de Flow, sino a una experiencia unificada de entretenimiento, con oferta centralizada y de calidad.



NUEVOS PROYECTOS

El gerente general de Cablevisón Uruguay explicó que, dentro de la alianza celebrada con Antel, está previsto trabajar en conjunto en contenidos a futuro, que “puede ser de cine, series y hasta deportivos”.

En ese sentido, Cravero destacó el vínculo y la confianza que existe entre Telecom-Cablevisión y Antel. “Hay un compromiso de ambas partes en pensar nuevos productos y desarrollos”, agregó Cravero.



En Uruguay, Cablevisión tiene ingresos que superan los US$ 50 millones anuales y cuenta con más de 140.000 clientes, con un crecimiento proyectado de la plataforma Flow entre un 15 y 20 por ciento para el año 2022.



La operación local de Cablevisión además genera 200 empleos de forma directa y otros 250 en forma indirecta, a través de la prestación de los distintos servicios al usuario.



PERFIL DEL USUARIO

El 79% de los clientes Cablevisión Flow consume TV en vivo, mientras que un 84% observa videos bajo demanda (en inglés video on demand, VOD).

Lunes, sábados y domingos son los días de mayor consumo de Flow.

En tanto, un 80% de los clientes vieron aunque sea una vez dos o más contenidos seguidos.



Las funcionalidades más utilizadas por los usuarios son: ver programas ya emitidos (52%), ver desde el inicio (31%) y grabar en la nube (5%).

Cuando un evento deportivo se da en horario laboral o bien durante un fin de semana en horarios donde otros planes al airea libre le ganan a la comodidad del sillón, el acceso a la plataforma de Flow desde el teléfono móvil se vuelve protagonista.