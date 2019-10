Cae la confianza del consumidor y se mantiene en zona de moderado pesimismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La percepción sobre la situación económica del país y la personal de los uruguayos perdió 0,4 puntos en setiembre, y se ubicó en 47,9 puntos, permaneciendo en la zona de moderado pesimismo, de acuerdo a las mediciones del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que elabora la Cátedra SURA de Confianza Económica de la Universidad Católica junto con Equipos Consultores.



La contracción es producto de que la recuperación parcial del subíndice “situación económica personal”, que subió 1,9 puntos, no fue suficiente para neutralizar la caída de los otros dos subíndices: “situación económica del país” y “predisposición a la compra de bienes durables”, que cayeron 1,3 y 1,7 puntos respectivamente.



Adicionalmente, la recuperación de las expectativas en materia de “situación económica personal” es parcial, en la medida que no logra revertir su contracción de agosto, cuando perdió 3,8 puntos.



Entre los otros indicadores en setiembre se observa un comportamiento más homogéneo que entre los subíndices del ICC, puesto que tres de los seis indicadores presentan cambios positivos, mientras la otra mitad se muestra estable.



El índice “expectativas de inflación” para los próximos 12 meses, presentó una contracción de 10,3 puntos en setiembre, llegando a 45,9 puntos de inflación a futuro y regresando a la zona de optimismo. Esto significa que el número de respuestas de consumidores que creen que la inflación se desacelerará supera al de quienes creen que el aumento de precios será más dinámico.



En tanto, “las expectativas de ingresos de la familia” para los próximos 12 meses también tuvo un aumento de 3,5 puntos y así se revierte la contracción de agosto. Además, este índice alcanzó su máximo desde enero de 2018.



El tercer índice que mejora es “preferencia por moneda nacional”, que sube 1,7 puntos, aunque no logra repuntar la caída de agosto.