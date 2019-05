Caen las ventas de iPhone, pero los servicios iluminan el camino de Apple

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En total, Apple ganó entre octubre y marzo US$ 31.526 millones sobre unos ingresos de US$ 142.325 millones (un 4,75% menos), de los que más de la mitad llegaron provenientes del iPhone (58,3%), seguidos de los servicios (15,7%), los ordenadores Mac (9%), la tecnología ponible, relojes y accesorios (8,7%) y los iPads (8,2%).



Las tendencias entre las dos principales fuentes de ingresos, sin embargo, son completamente opuestas: mientras que las ventas de iPhone bajaron un 15,8% interanual a causa de la saturación del mercado de los móviles en todo el mundo y de la desaceleración en China, la facturación por servicios creció un 17,6% y alcanzó un récord de US$ 22.325 millones.



Este último dato fue el que más se esforzaron en destacar este martes los responsables de la compañía, ya que los servicios son la gran apuesta de futuro de Apple, que hasta ahora se había centrado siempre mucho más en el hardware.



"Nuestros resultados muestran la fuerza de nuestra base de 1.400 millones de aparatos activos, ya que hemos logrado un récord en cuanto a servicios", indicó el consejero delegado de la compañía, Tim Cook.



En el marco de esta estrategia, el pasado 25 de marzo la empresa presentó nuevos servicios por suscripción para tres áreas distintas: televisión (Apple TV+ y Apple TV Channels), noticias (News+) y videojuegos (Apple Arcade).



Apple TV+, el producto más esperado de los revelados en esa ocasión y con el que se venía especulando en la industria desde hacía años, es un servicio de contenidos originales de televisión en "streaming" pensado para competir con compañías como Netflix, Hulu o Amazon.



Durante los pasados seis meses, los inversores de Apple se embolsaron US$ 6,66 por título, una cifra superior a la registrada en marzo del año pasado pese a la caída en beneficios, porque durante 2018 Apple llevó a cabo un programa de recompra de acciones, que además anunció que mantendrá en los próximos meses.



Durante ese mismo tiempo, la compañía de la manzana mordida consiguió rebajar su deuda a largo plazo hasta los US$ 90.201 millones, frente a los US$ 93.735 millones con los que cerró el ejercicio 2018.



En el segundo trimestre del año fiscal, al que más atención prestaron los analistas en Wall Street, el descenso en las ventas del iPhone se incrementó hasta el 17%, lo que indica que la tendencia a la baja, lejos de estabilizarse, sigue incrementándose.



América (incluyendo Estados Unidos y Canadá) sigue siendo el gran mercado de Apple y de donde provienen prácticamente la mitad de sus ingresos mundiales, mientras que las ventas han bajado ligeramente durante los últimos seis meses en su segundo mayor mercado, Europa, y de manera muy sustancial en el tercero, China.



El consejero delegado de la empresa, Tim Cook, ya advirtió a principios de enero de que se acercaban nubarrones, especialmente en China: en un movimiento nada habitual (fue la primera vez en más de 15 años), envió una carta a los accionistas revisando a la baja las expectativas de ingresos y alertando de la caída en ventas del iPhone.



Pese a los aparentemente malos resultados de la firma, las acciones de Apple en Wall Street se dispararon un 5,02% hasta los US$ 210,75 por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados neoyorquinos del martes.



Las razones de esta suba hay que buscarlas no tanto en los resultados en sí, como en el hecho de que la empresa haya anunciado la operación de recompra de acciones mencionada anteriormente, que tendrá un valor de US$ 75.000 millones, y un dividendo de 77 centavos por título que se pagará el próximo 16 de mayo.