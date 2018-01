Caixabank gana US$ 595 millones en depósitos en plena crisis catalana

El principal banco catalán, Caixabank, ganó aproximadamente US$ 595 millones en depósitos de sus clientes en octubre de 2017, mes en que se produjo el intento de referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.



Según los estados financieros publicados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Caixabank cerró octubre pasado con un volumen de US$ 234.690 millones en depósitos de su clientela, US$ 595 millones más que los US$ 234.095 millones que tenía el mes anterior.



Otra entidad que vio aumentar sus depósitos fue Bankia, que cerró octubre con un saldo de US$ 128 mil millones en depósitos de su clientela.

