California podría cobrar por mensajes de texto para financiar planes 

Los reguladores de California quieren votar el próximo mes una propuesta que pretende poner un impuesto sobre los mensajes de texto con el objetivo de poder financiar y hacer más accesible los planes de telefonía móvil para las personas que no pueden pagarlos.



No se sabe todavía cuánto ni cómo se cobraría, pero la propuesta de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) probablemente incluya una tarifa fija, no una por cada mensaje que se envíe.



"Es una idea tonta", aseguró Jim Wunderman, presidente del Bay Area Council. "Esta es la manera en que las conversaciones se dan en esta época. Es casi como decir que se deberían pagar impuestos por todas las conversaciones que tenemos", agregó.