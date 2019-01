¿Cómo manejar tu dinero de forma simple y segura sin salir del supermercado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tienda Inglesa implica mucho más que un supermercado. En sus sucursales, uno puede encontrar todo lo que necesita para su hogar, pero también una serie de prestaciones complementarias que mejoran la experiencia de compra. Un pilar de esta estrategia es la incorporación de Avenida Servicios Financieros, que desde el año pasado cuenta con seis locales propios dentro de la cadena.



“Se trata de una empresa líder en el ramo de hipermercados, con más de 35.000.000 de tickets de compra al año. Soy un cliente de toda la vida, y hace un tiempo nos llamó la atención que a sus supermercados les faltaban servicios financieros. Los clientes salían con las bolsas y caminaban varias cuadras para pagar sus facturas o hacer un depósito. Así surgió la idea de asociarnos y resolver todo en un solo lugar”, explica Andrés Romaniello, gerente comercial de Avenida.



Según el empresario, hoy la actividad de muchos operadores financieros se está desplazando del mercado corporativo hacia el sector retail, y para eso es fundamental contar con centros de atención en las grandes superficies, que sean accesibles y seguros para el gran público.



El primer local de Avenida en Tienda Inglesa se inauguró a fines del 2017 en la sucursal de Avenida Italia, y a esta siguieron la de Propios, Montevideo Shopping y Atlántida. La gran respuesta del público llevó a abrir hace un mes dos nuevos locales en los supermercados de Lagomar y Solanas.



En estos puntos, además de comprar y vender moneda extranjera, los clientes pueden realizar toda clase de operaciones: giros y transferencias locales e internacionales, pago a proveedores en el exterior y a través de RedPagos realizar pago de facturas, recarga de celulares, apertura de colectivos, compra de cheques del exterior, obtener una tarjeta prepaga (ver recuadro al final) y realizar retiros y depósitos bancarios, entre otros.



“Ahora las empresas, comercios, y particulares no tienen por qué ir a las caja de sus bancos, sino que pueden hacer retiros y depósitos directamente en nuestros locales, en un horario muy conveniente”, asegura el gerente. Los locales de Avenida en la cadena funcionan de 8 a 22 horas y están abiertos los 365 días del año.



Estos están ubicados a metros de las cajas del supermercado y tienen un movimiento de 25.000 transacciones al mes, siendo el servicio más solicitado el cambio de moneda. En este punto, Romaniello destaca que las cotizaciones fueron acordadas especialmente con Tienda Inglesa, estableciendo un tipo de cambio diferencial para sus clientes.



Además, al formar parte de la cadena Red Pagos, en Avenida se pueden pagar más de dos mil clases de facturas, desde agua luz y teléfono hasta tarjeta de crédito. Otro servicio que crece a través de Red Pagos es la corresponsalía bancaria, que dependiendo de la institución permite retirar y depositar dinero a cuentas propias o de terceros en el BROU, Itaú, HSBC, Santander, BBVA y Scotiabank.



“Lo que buscamos es simplificarle la vida a los clientes, que puedan realizar todas sus operaciones desde el supermercado: comprar dólares, sacar dinero, pagar las cuentas, hacer una transferencia al exterior, todo sin necesidad de andar por la calle con dinero”, afirma.



Una empresa familiar

Avenida fue fundada en 1927 por Aniello Amorelli y su hijo Enrique. El emprendimiento fue evolucionando y rápidamente se convirtió en casa de cambio, con cada generación sumando nuevas actividades dentro del rubro.



En 2009, cumpliendo con la normativa del Banco Central, pasó de denominarse casa de cambio a empresa de servicios financieros, y hoy es uno de los operadores con más experiencia en el mercado. Cuenta con 25.000 clientes registrados y diez sucursales, seis de ellas dentro de los supermercados.



Romaniello es bisnieto de Aniello Amorelli y parte de la cuarta generación a cargo de la empresa. El 100% de las acciones se mantienen en la familia, y según el gerente, esta característica fue uno de los principales factores para coincidir con la cadena de supermercados y diseñar una estrategia global a largo plazo.



“Tienda Inglesa es una empresa con tradición, que busca mantener los valores de sus fundadores, y por eso tenemos puntos en común. Nuestro pensamiento no es el de una empresa corporativa sino una familiar . No nos importan los resultados en el corto plazo sino que pensamos en qué le vamos dejar a nuestros hijos”, asegura el gerente.



Esta filosofía genera también una responsabilidad. Dice Romaniello: “la celeridad es importante, pero lo esencial es la atención. A los clientes no hay que atenderlos rápido sino dedicarles el tiempo que necesiten. Esto no es solo un mensaje, sino que los propios miembros de la familia estamos recorriendo los locales constantemente para asegurarnos que se cumpla con este espíritu”.



Para los próximos meses, el objetivo de Avenida es sumar dos nuevos locales, a definir entre las sucursales del supermercado en Parque Posadas, La Unión, Arocena o La Barra en Maldonado. “Tienda Inglesa está pasando por un crecimiento y expansión muy importante, y nosotros vamos a acompañarlos en ese proceso”, concluye el gerente comercial.