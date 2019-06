Canadá tiene la norma más estricta de la región contra los autos a combustión interna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La provincia más occidental de Canadá, Columbia Británica, aprobó ayer jueves la ley de emisiones más radical que hasta ahora se conozca en América del Norte y que tiene como finalidad frenar la producción y comercialización de vehículos impulsados por motores de combustión interna.



Según ordena la nueva legislación en 2025 el 10% de los vehículos nuevos que se vendan en esa región deben ser cero emisiones y para 2040 se prohibirá la comercialización de cualquier unidad nueva que sea impulsada por motores convencionales de diésel o gasolina.



Para esa fecha, indica el sitio The Verge, la nueva norma solo permitirá la venta de automóviles o camiones 100% eléctrico, híbridos enchufables o de hidrógeno. Pese al apoyo brindado por sectores ambientalistas, la normativa, llamada Ley de Vehículos de Cero Emisiones (ZEVA), no está exenta de críticas.



El principal reparo a la norma apunta a su eventual ineficacia, ya que todo habitante de Columbia Británica que se sienta afectado por el cuerpo legal podrá viajar a la provincia vecina de Alberta a comprar un vehículo con motorización convencional.



En cualquier caso, ZEVA ha sido calificada como un verdadero hito en América del Norte en materia de protección del medio ambiente y prohibición de vehículos contaminantes.



La delantera en esta materia la tiene Europa, donde se ha comenzado a limitar paulatinamente la venta de vehículos con motores convencionales y fomentar la fabricación y compra de coches eléctricos y cero emisiones.

En Noruega, por ejemplo, uno de cada tres automóviles nuevos vendidos en 2018 fue cero emisiones.



Para eso las autoridades de ese país implementaron un potente plan de incentivo para fomentar la compra de vehículos no contaminantes. Entre estos beneficios se estableció, por ejemplo, estacionamientos gratuitos y puntos de recarga libres de pago, entre otros.



De hecho, Noruega espera que a 2025 el 100% de los vehículos nuevos que se comercialicen en ese país sea amigable con el medio ambiente. Por su parte, Francia espera lograr esto en 2040 y el Reino Unido en 2050.



Un escenario muy distinto se vive en América del Norte, especialmente por la posición de Estados Unidos frente a esta situación. De hecho en 2018 se comercializaron en ese país cerca de 17 millones de unidades nuevas de las cuales solo el 1.2% fue cero emisiones.