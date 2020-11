Car One arribó a Uruguay para transformar el rubro automotriz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para extender la agilidad en el proceso de compra al rubro automotor, respondiendo así a las necesidades de los consumidores actuales, el viernes 20 de noviembre se inauguró Car One, el primer megacentro de automóviles del país, ubicado en ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros.



“Esta iniciativa incorpora un aspecto altamente demandado por el público local, pero que era impensado hasta el momento: comodidad y agilidad en el proceso de compra de un vehículo y de los servicios asociados, simplificándolo a un solo día y lugar”, expresó Omar Daneri, CEO de Car One Uruguay.



El proyecto replica en Uruguay el exitoso modelo de negocios con 23 años de trayectoria en Argentina, que lleva a cabo el empresario y líder del sector automotor del país vecino Manuel Antelo. “Brindamos una amplia variedad de opciones, en la que sin lugar a dudas los clientes encontrarán el vehículo que están buscando, tanto para comprar el primero como para renovarlo, contando a su vez con la posibilidad de entregar su unidad usada como forma de pago, además nuestros clientes tendrán la posibilidad de vender su auto mediante nuestro- Sistema de compra inmediata - , o bajo nuestro programa de - Dueño vende – “, agregó Daneri.



En Uruguay, contará desde el inicio con 12 marcas 0 km que representan más del 75% de las ventas del mercado, además de 400 usados garantizados en stock que serán comercializados por Car One, bajo su sistema de inspección, selección, reacondicionamiento y garantía. Además, ofrecerá todos los diferentes servicios vinculados a la adquisición de automóviles, contemplando desde su forma de pago hasta el seguro del mismo.

“El trabajo de investigar en Internet uno o varios modelos de vehículos, dirigirse hasta una automotora, verlo y percatarse de que tal vez no es lo que se esperaba o incluso que dicho local no cuente con la opción deseada, ocasiona que se repita todo el proceso, llevando diferentes días. En Car One, este largo camino se acota a un solo día y lugar”, explicó, por su parte, Emiliano Aldabalde, director Comercial de Car One Uruguay.



Por lo tanto, todos los días desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, los clientes encontrarán una amplia variedad de modelos de las marcas Nissan, Renault, Changan, JMC, Volkswagen, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet, BAIC, Jeep y Suzuki.



“Tuvimos el honor de que nos acompañaran autoridades nacionales y departamentales en el evento de apertura, quienes reconocieron la importancia del proyecto para el país, así como para potenciar el crecimiento de la zona estratégica en la que se encuentra”, comentó Daneri.

Por su parte, Aldabalde aseguró que están “orgullosos de concretar esta iniciativa que comenzó hace más de tres años, ofreciendo una propuesta innovadora en el mercado local, que sin lugar a dudas sorprenderá a los uruguayos”.



Diseñado por el estudio Gómez Platero y construido por la empresa CIEMSA, el moderno edificio se fusiona con el paisaje natural que rodea el predio de 14 hectáreas.



La inversión de todo el proyecto, dividido en tres etapas, es de más de US$ 100 millones. A esta primera sección automotriz, se sumará en la segunda instancia, la apertura de un supermercado que tendrá 4.000 m2, junto a un centro de comidas, farmacia, servicios para la zona, locales comerciales y un banco, en el primer semestre de 2021.

Con una duración estimada de dos años, la última fase consiste en un predio residencial de 200 apartamentos, cuya construcción comenzará el próximo año.



Daneri añadió que “ante las complejas circunstancias, creemos que esta iniciativa reúne todo lo que mueve a las personas en un solo lugar, representará un gran aporte para impulsar la economía nacional, creando más de 500 nuevos puestos de trabajo directos, entre la primera y la segunda etapa, en un momento en que la generación de empleos es fundamental para el país”.



Asimismo, Aldabalde señaló que “este original proyecto significa un importante avance para el área automotriz del Uruguay, dando un paso esperado hacia el cumplimiento de las necesidades del público local, combinando por primera vez en el país y en este rubro, eficiencia, agilidad y confort, en dicha experiencia de compra”.



El megacentro cumplirá con todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que al ingreso se tomará la temperatura a cada persona, se solicitará el uso de alcohol en gel y del tapabocas, que será obligatorio durante la permanencia en las instalaciones.