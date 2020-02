Carboclor, la empresa de Ancap en Argentina, tuvo ganancias pero menores a 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa de Ancap en Argentina, Carboclor, obtuvo ganancias en 2019 por segundo año consecutivo, aunque menores que en 2018.

Según el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina (la empresa cotiza parte de sus acciones en la bolsa), Carboclor tuvo una ganancia neta por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 de 78.190.568 pesos argentinos (US$ 1.307.753).



En 2018 había obtenido utilidades netas por 343.324.375 pesos argentinos (US$ 9.130.967). Es decir, sus ganancias disminuyeron 77,2% en pesos argentinos (la comparación en dólares está afectada por la fuerte devaluación de Argentina).



De todas maneras, las ganancias marcan un cambio de escenario luego que Carboclor diera pérdidas entre 2013 y 2017 con un acumulado del equivalente a US$ 66,5 millones.



Según el acta de la reunión de directorio de Carboclor, el resultado de 2019 “se compone de una ganancia antes de resultados financieros de 72.576.969 pesos argentinos (US$ 1,21 millones), la misma incluye otros ingresos y (egresos) negativos de 4.936.327 pesos argentinos (US$ 82.561). El neto en concepto de resultados financieros es de $ 39.719.092 (US$ 664.309), el egreso en concepto de Impuesto a las Ganancias de 12.871.374 pesos argentinos (US$ 215.276) y pérdida neta proveniente de las operaciones discontinuadas por 20.776.647 pesos argentinos (US$ 347.493).

El 29 de mayo de 2017, Carboclor resolvió comenzar con un plan de reestructuración debido a la “grave situación económica y financiera. En este sentido, se resolvió cerrar de forma inmediata las plantas de solventes oxigenados y solventes alifáticos y aromáticos, y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria”, recordó la empresa.



Eso fue luego que el 29 de diciembre de 2016 se presentara a concurso de acreedores porque “las pérdidas significativas incurridas por la sociedad han afectado su patrimonio y desmejorado sus indicadores económicos, no habiendo podido cumplir con las condiciones de cancelación exigidas por los contratos de préstamos y las deudas comerciales”, señalaba.



Finalmente, el 8 de agosto de 2018, el juez concursal interviniente resolvió homologar el acuerdo preventivo que había alcanzado Carboclor con sus acreedores y que consistió en un plan de pago de las deudas con una quita.

Planta de Ancap vista desde una altura. Foto: Gerardo Pérez

En febrero de 2019, Ancap a través de Ancsol S.A. (sociedad propiedad de Ancap que posee el 74,26% de las acciones de Carboclor) resolvió capitalizar la empresa en Argentina.



En el balance del cierre del ejercicio 2019, Carboclor señaló que “teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el ejercicio, y la existencia de tratativas en curso para recomponer la situación patrimonial de la Sociedad, el directorio diferirá el análisis de su propuesta o recomendación con relación a una eventual reducción de capital para la próxima convocatoria a asamblea de accionistas”.



La presidenta de Ancap, Marta Jara se refirió a Carboclor en entrevista con El País el pasado 5 de enero de este año y dijo que esa firma “nos expone a riesgos que son difíciles de asumir para Ancap”.

La intención de Ancap es desprenderse de la firma en Argentina. Así lo había planteado la actual administración y también coincide en ello el gobierno electo. En una comparecencia ante el Poder Legislativo en mayo del año pasado, Jara dijo que “a nivel estratégico” vender esa participación “sigue siendo nuestra intención, pero estamos buscando el mejor momento para seguir adelante”.