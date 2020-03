Casa de Galicia destaca ingreso de 731 socios de forma directa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La información fue difundida el pasado sábado en sus redes, donde la institución agradeció la confianza de nuevos socios, funcionarios y los socios que desde hace años siguen fieles a la institución.



Los datos reflejan que en el mes de febrero Casa de Galicia tuvo 2481 altas y 2222 bajas, lo que da un saldo positivo por primera vez en años.



El departamento comercial de la mutualista espera se confirmen 145 altas más, que por problemas en el sistema aún no fueron adjudicadas.



Desde la Junta Directiva, que asumió hace poco más de un año en Casa de Galicia, se evaluó cómo muy positivo el resultado ya que se logró que mucha gente vuelva “a casa”.



“El resultado es mejor del que pensamos. Sabíamos que en el poco tiempo que llevamos al frente de la institución iba a ser difícil trasladar a los usuarios todo lo que se está haciendo y lo que tenemos proyectado. Por eso nos sorprendió la vuelta a casa de un montón de gente, que vino a hacerse socia de forma directa y nos dio esa cuota de confianza. Estamos en la etapa de reconstruir la confianza, de volver a ser líderes en el mutualismo del Uruguay. Este resultado es una clara señal de que vamos por el camino correcto y que junto a socios y funcionarios vamos a lograr sacarla adelante”, informó Alberto Iglesias, presidente de Casa de Galicia.



En el mensaje de agradecimiento publicado en las redes de Casa de Galicia, la mutualista destacó: “Solo podemos agradecer a todas las familias que confiaron en volver a Casa de Galicia. En la historia de esta institución no recordamos que se sumasen más 2500 nuevos socios y en un mismo mes 731 de ellos por fuera del Corralito Mutual. La Junta Directiva agradece en nombre de los socios, funcionarios técnicos y no técnicos la confianza depositada en todos nosotros y nuestra institución".