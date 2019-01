Cataluña recupera solo un tercio de depósitos bancarios tras fuga por amenaza secesionista

Cataluña se recupera poco a poco de la tremenda fuga de depósitos bancarios que motivó la amenaza independentista con el referéndum del 1 de octubre de 2017.



En el tercer trimestre de este año, la región recuperó otros US$ 2.601 millones (2.273 millones de euros) que, junto a los US$ 9.155 millones que regresaron en el segundo trimestre, totalizan unos US$ 11.788 millones en seis meses, según los últimos datos del Banco de España.



Un dato esperanzador pero que solo supone un tercio de los US$ 37.300 millones que se fugaron de Cataluña entre el tercer trimestre de 2017 y el primero de 2018.



De junio a septiembre y por segundo trimestre consecutivo, las oficinas bancarias catalanas recuperaron fondos en cuentas corrientes y de ahorro tras la desbandada por la alarma de los ahorradores ante la escalada del pulso secesionista después del 1-O.



La cifra total de depósitos en Cataluña se situó a finales de septiembre pasado en US$ 185.955 millones, 2.601 millones más que a finales de junio.



Ese repunte del 1,41% permitió a la comunidad autónoma catalana seguir también recuperando algo de peso respecto al total nacional, al pasar del 12,97% al 13,26%. Pese a ello, está lejos de sus cifras históricas, ya que en 2010 representaba el 16,86% del total nacional.



La fuga de los ahorros no tuvo consecuencias para las entidades, ya que los clientes únicamente abrieron cuentas espejo en otras comunidades, no en otros bancos. En Cataluña, los que más presencia tienen son Caixabank, Sabadell y BBVA (tras la compra de Catalunya Caixa y Unnim).



Aunque el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 fue el detonante, la sangría de depósitos masiva comenzó ya en el tercer trimestre de 2017. El pánico de los ahorradores se produjo coincidiendo con la salida de numerosas empresas que cambiaron su sede social fuera de la comunidad, entre ellas entidades financieras como CaixaBank o Banco Sabadell.



Es también reseñable que el aumento de los depósitos del tercer trimestre en Cataluña se produce en un momento en el que descienden a nivel nacional. De junio a septiembre pasado, cayeron un 4,1% en todo el Estado.



Valencia, la más beneficiada

La comunidad más beneficiada por la fuga de depósitos en Cataluña ha sido la valenciana que, entre el segundo trimestre de 2017 y el primero de 2018, ha pasado de representar el 7,94% del total de depósitos a escala nacional al 8,75%. No obstante, entre julio y octubre el efecto fuga no se notó en absoluto y la comunidad perdió incluso 255 millones.



Al margen de las secuelas del conflicto independentista catalán, Madrid fue la comunidad que, en números absolutos, más fondos vio salir de los depósitos bancarios en el tercer trimestre de este año. En ese periodo, los depósitos disminuyeron en US$ 14.282 millones, un 3,4% menos que en el segundo trimestre.



Las comunidades autónomas con saldo positivo en el tercer trimestre fueron Cantabria, Baleares Aragón, La Rioja, Canarias y País Vasco. Y las que vieron disminuir sus depósitos fueron Galicia, Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid y Valencia. La Comunidad Foral Navarra permaneció sin variación.