Cementos Artigas invertirá US$ 40 millones en transformar sus operaciones en Uruguay

Cementos Artigas, empresa participada por Cementos Molins y Votorantim Cimentos, ha puesto en marcha un proyecto de unificación de su actividad industrial en Uruguay. El proyecto contempla la reubicación de las operaciones actuales de molienda y despacho de cemento de la planta de Montevideo en la fábrica de Minas, con lo que se obtendrá una línea de producción unificada, más eficiente y sostenible. Además, fruto de esta unificación, se instalará en la unidad de Minas un nuevo molino vertical de cemento de última generación y nuevos silos de cemento.



Cementos Artigas invertirá US$ 40 millones en esta operación, cuya ejecución comenzará en los próximos meses y se prevé que entre en funcionamiento en 2022. La empresa respetará todos los compromisos asumidos y en particular los relacionados a la fuente laboral.

El proyecto redundará en grandes avances en materia de competitividad fruto de la reducción del consumo de energía eléctrica de la molienda en aproximadamente un 40% y la disminución de los costos de producción. En el capítulo de sostenibilidad, la iniciativa supondrá todo un hito gracias a la mayor eficiencia de las nuevas instalaciones y a la desaparición de la actividad en el núcleo urbano de Montevideo. En palabras de Federico Gutiérrez, director general de Operaciones de Cementos Artigas: “Esta nueva inversión consolida a nuestra empresa como la más competitiva a nivel nacional en el sector, a la vez que garantiza los más altos niveles de sostenibilidad ambiental y calidad de productos”.

Cementos Artigas es una empresa radicada en el Uruguay, dedicada a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción (cementos, hormigones, pegamentos y morteros), constituida en 1919. Fue la primera y es la mayor del sector en el país, con una capacidad de producción de cemento de 600 mil toneladas/año y una facturación de US$ 78 millones en 2019. Destaca por su orientación a la sostenibilidad, plasmada en su exitoso programa de uso de combustibles alternativos, así como por su gestión de seguridad, sus iniciativas de eficiencia energética, varias veces premiados por las autoridades locales, y la calidad referente de sus productos en el mercado, incluyendo la mínima huella de carbono.



Fundada en 1933, Votorantim Cimentos es hoy una de las mayores empresas mundiales del sector. La cartera de materiales de construcción va más allá de los cementos e incluye hormigones, morteros y áridos. La empresa también opera en las áreas de insumos agrícolas, gestión de residuos energéticos y uso de combustibles alternativos. Son casi 12 mil empleados y una facturación de R $ 13 mil millones (US$ 2.406 millones) en 2019. Las unidades de Votorantim Cimentos están estratégicamente cerca de los mercados de consumo más importantes en crecimiento y presentes en once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Marruecos, Túnez, Turquía y Uruguay.

Cementos Molins lleva más de 90 años creando productos y desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles para el sector de la construcción. De este modo contribuye al desarrollo de la sociedad y de la calidad de vida de las personas. Actualmente desarrolla su actividad en España, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Colombia, Túnez, Bangladesh e India. Su modelo integrado incluye los negocios de áridos, clinker, cemento, hormigón, morteros, prefabricados y valorización de residuos. La larga historia de esta empresa ha sido posible gracias al equipo humano que posee, con casi 5.000 empleados repartidos en nueve países y en cuatro continentes que comparten un mismo ADN: trabajan cada día con pasión, respeto e integridad, siendo inconformistas y eficientes.