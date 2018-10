El CEO de Apple critica la utilización de datos de los clientes "como armas"

Cook, que habló en la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, dijo que Apple respalda una ley federal sobre privacidad en Estados Unidos y también manifestó el compromiso del fabricante del iPhone para proteger la privacidad y datos de usuarios.



El uso de datos y cómo los consumidores pueden proteger su información personal están en discusión tras grandes filtraciones de datos privados de millones de usuarios de Internet y redes sociales en Europa y Estados Unidos.



Apple, que diseña muchos de sus productos de modo que no puedan ver los datos de los usuarios, ha evitado en gran medida los escándalos sobre privacidad de datos que han afectado a sus rivales Google y Facebook este año.



"El deseo de poner al lucro sobre la privacidad no es nada nuevo", declaró Cook ante una audiencia de reguladores de privacidad, ejecutivos de empresas y otros participantes.



El jefe de Apple citó al exjuez de la Corte Suprema de Estados Unidos Louis Brandeis, que en un artículo en la Harvard Law Review en 1890 advirtió que los rumores ya no eran cosa de ociosos ni maliciosos, sino que se habían convertido en un comercio.



"Hoy, ese comercio ha explotado en un complejo industrial de datos. Nuestra propia información, desde la diaria a la profundamente personal, está siendo usada como arma contra nosotros con eficiencia militar", declaró.



"Estos fragmentos de datos... cada uno lo suficientemente inofensivos por sí solos... son cuidadosamente ensamblados, sintetizados, transados y vendidos", agregó.



Cook también advirtió sobre el abuso por parte de Gobiernos de datos y de la confianza de usuarios, una preocupación para muchos ante próximas elecciones en varios países en todo el mundo.



[EN BASE A REUTERS]