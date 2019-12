CEO de Honda pone en duda éxito de los vehículos eléctricos y apuesta por los híbridos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para nadie es un secreto que los fabricantes de autos japoneses tienen poco interés en desarrollar, por ahora, vehículos 100% eléctricos y así lo evidenció el CEO de Honda, Takahiro Hachigo, quien aseguró que en estos momentos los vehículos cero emisiones no son prioridad para el fabricante nipón.



De hecho, el alto ejecutivo dijo, en entrevista a AutoNews Europe, que personalmente cree que por ahora el futuro de la automoción está en los vehículos híbridos y no en los coches 100% eléctricos.



De ahí que en los planes de Honda hasta 2030 es que dos tercios de sus ventas globales provengan de vehículos híbridos y no de modelos totalmente electrificados.



El CEO del fabricante japonés añadió que por ahora no cree en el “boom” de la electrificación total, ya que estima que aún existen muchos obstáculos relacionados con la infraestructura y el hardware de los vehículos.



"No creo que haya un aumento dramático en la demanda de vehículos con batería, y creo que la situación es la misma a nivel mundial (...) Creo que los vehículos híbridos desempeñarán un papel fundamental. El objetivo no es la electrificación per se, sino mejorar la eficiencia del combustible. Y creemos que los vehículos híbridos son la forma de cumplir con las diferentes regulaciones ambientales", dijo Takahiro Hachigo.



El enfoque de Honda no deja de llamar la atención, especialmente cuando está pronto a ser lanzado en Europa el Honda e, un modelo 100% eléctrico y urbano.



Al respecto, Takahiro Hachigo dijo que esta propuesta totalmente electrificada se justifica únicamente por una cuestión de conveniencia. El jefe de Honda explicó que a su juicio la demanda por este coche será más bien baja, pero su sola presencia en el catálogo de la marca le permite enfrentar de mejor forma la nueva normativa sobre emisiones de la Unión Europea, la que entrará en vigencia el próximo 1 de enero.



De hecho, este modelo solo será comercializado en ciertos mercados, dejando fuera algunos tan importantes como el de Estados Unidos. La falta de optimismo de Hachigo respecto al vehículo eléctrico se extiende también a otras áreas de desarrollo en la industria automotriz como lo es la conducción autónoma.



De ahí que Honda no ha querido avanzar en el desarrollo de esta tecnología y enfocar sus esfuerzos en mejorar y hacer aún más seguros los sistemas de asistencia a la conducción, algunos de los cuales serán incorporados próximamente en modelos como el Civic o el Accord.



Según añadió, la firma nipona ofrecerá más detalles sobre algunas de las tecnologías en las que está trabajando durante la próxima Feria de la Electrónica de Consumo de Las Vegas (CES) que se celebrará a principios de enero.