CEO de Intel renuncia tras investigación sobre una relación con una compañera de trabajo

"Una investigación en curso por consejeros internos y externos ha confirmado una violación de la política de no fraternización de Intel, que se aplica a todos los gerentes", comentó la firma en un comunicado.



El directorio nombró al director de finanzas Robert Swan como presidente ejecutivo interino. Krzanich detentaba el cargo desde mayo de 2013.



Intel afirmó que su directorio inició la búsqueda de un presidente ejecutivo permanente, incluyendo a candidatos internos y externos, y que contratará a una empresa especializada para ayudar en el proceso.



La firma también pronosticó ingresos y ganancias mejores a lo previsto en el segundo trimestre.



Intel dijo que espera ingresos trimestrales de unos US$ 16.900 millones y una ganancia ajustada de alrededor de 99 centavos por acción. Analistas en promedio proyectaban ingresos de US$ 16.290 millones y una utilidad ajustada de 85 centavos por acción.



[EN BASE A REUTERS]