CEO de Tesla prescindirá de su sueldo hasta alcanzar ambiciosas ganancias

Sin sueldo hasta ver los frutos. Así se encuentra el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien desde ahora solo obtendrá una compensación económica si su empresa cumple una serie de hitos ambiciosos.



El fabricante de automóviles eléctricos con sede en Silicon Valley anunció los términos del inusual acuerdo de compensación de Musk en un comunicado.



Las "ganancias a largo plazo" de Musk se vincularán directamente con el valor de mercado y las operaciones de Tesla. La compañía se ha fijado 12 objetivos en incrementos bursátiles de US$ 50 mil millones cada uno, comenzando a entregar sus primeros dividendos cuando la empresa alcance los US$ 100 mil millones. Hoy Tesla vale US$ 59.600 millones.



