CEO de Uber estima que la compañía será rentable en tres años más

Cambiar la trayectoria financiera de la firma es lo que busca el CEO de Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, empresa cuyas pérdidas se han acumulado en la búsqueda del crecimiento en todo el mundo.



En su participación de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Khosrowshahi comentó que, incluso mientras sean agresivos en la expansión, están buscando maneras de ser más eficientes. El negocio central de viajes compartidos puede ser rentable "dentro de tres años", dijo, al tiempo que advirtió que "continuaremos haciendo inversiones muy agresivas".



Khosrowshahi dijo que su objetivo para 2018 es "volver a la normalidad" tras los desafíos que dejó el ex CEO Travis Kalanick.



Durante el tercer trimestre, la firma perdió US$ 1.460 millones, por encima de US$ 1.060 millones del período anterior.

