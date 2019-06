Chanel desmiente rumores de venta y demuestra aumento de ganancias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La casa de modas francesa, Chanel, conocida por sus bolsos y trajes de tweed y acolchados, dijo que sus ingresos en 2018 aumentaron un 13% a US$ 11.120 millones, mientras que la ganancia netas trepó un 16% a US$ 2.170 millones.



La fuerte demanda de los consumidores chinos ha impulsado mayores ventas y ganancias en la industria del lujo, a pesar de una disputa comercial entre Washington y Pekín.



Chanel registró crecimiento en todos sus mercados el año pasado, liderados por Asia-Pacífico, donde las ventas aumentaron un 19,9%, en comparación con un aumento del 7,8% en Europa y del 7,4% en la región de las Américas.



La decisión que tomó Chanel el año pasado de publicar sus resultados financieros por primera vez desde que su fundación en 1910 por Coco Chanel, había generado especulaciones sobre una venta, pese a los constantes desmentidos del grupo.



El director financiero Philippe Blondiaux dijo a Reuters que la compañía no estaba a la venta y que no se planea una cotización en el mercado de valores.



"Tenemos que vivir con el hecho de que somos una de las marcas más deseables en el mercado. Desafortunadamente, estos rumores seguirán regresando de manera regular", afirmó Blondiaux.



"Chanel necesita seguir siendo independiente, para poder tener la libertad de tomar decisiones que van en contra del grano, como dejar de usar pieles de animales exóticos, o armonizar los precios", agregó.



El grupo está bajo presión para demostrar que puede reinventarse después de la muerte en febrero de su diseñador estrella Karl Lagerfeld. En mayo, la nueva jefa creativa de Chanel, Virginie Viard, entregó su primera colección en solitario para la marca.



