Chevrolet Onix 2020, un auto inteligente 100% renovado

Chevrolet Onix no sólo es el modelo más vendido de Sudamérica. Ahora luce totalmente renovado y es el primer auto inteligente de su segmento con conexión Internet Wi-Fi a bordo y un nuevo estándar en seguridad, motorización y tecnología.



General Motors Uruguay presentó oficialmente el nuevo Chevrolet Onix en dos carrocerías: hatch y sedán, que llegarán para revolucionar nuevamente el segmento, inclusive con una competitiva lista de precios.



“La nueva plataforma Chevrolet incluye la inédita tecnología Onstar y viene a cambiar el estilo de vida de los uruguayos. Empezamos a vivir la verdadera inteligencia artificial en nuestros autos, ya que también cuentan con Wi-Fi nativo a bordo, de esta manera el usuario no precisa usar el pack de datos de su smartphone para acceder a internet y contará con una señal 12 veces más potente y permitirá conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo”, comentó Claudio DAgostini, gerente general de General Motors en Uruguay.



Los asistentes al lanzamiento disfrutaron de un show totalmente tecnológico, con la presentación de un espectáculo artístico y de luces que dio paso a la develación de los autos por parte de la directiva de General Motors en Uruguay y la región.



El nuevo Onix ofrece un nuevo diseño que resalta el lenguaje global de la marca y se caracteriza por sus líneas atléticas con una visual contemporánea y refinada, que brindan un aspecto dinámico a la carrocería.



Para atraer al perfil de sus consumidores, el hatch posee un carácter ligeramente más deportivo y, en cuanto al sedán, se destaca por su estilo más elegante. La nueva versión Premier sumará también faros delanteros tipo proyector y luces de conducción diurna en LED. Esto resalta la imagen premium del nuevo modelo tope de línea también cuenta con llantas de aleación de 16” de diseño exclusivo.



MAYOR SEGURIDAD



El nuevo Chevrolet Onix se convierte en el primer vehículo con motor Turbo de su segmento y llega con una nueva familia de motores Ecotec, enfocados en la eficiencia de combustible.



También es el único del segmento en ofrecer 6 airbags de serie, además de incluir un gran equipamiento de seguridad activa, pasiva y estructural para sus ocupantes.



En cuanto a seguridad activa, el nuevo Chevrolet Onix ofrece dirección eléctrica progresiva, alerta de velocidad, control de estabilidad y tracción, distribución electrónica de frenado y ABS en toda la gama. También, los discos de freno del nuevo Onix pasaron de 13” a 14”, lo que incrementa la sensación de control de vehículo, principalmente en las situaciones de emergencia.



Los nuevos Chevrolet Onix y Onix Plus recibieron la máxima puntuación en seguridad para Protección de Ocupantes Adultos y Niños y el reconocimiento “LatinNCAP Advanced Award” por la Protección de Peatones que ofrecen ambos vehículos.



MULTIMEDIA



Onix siempre fue pionero en materia de conectividad en su segmento. Fue el primero en tener multimedia (MyLink), compatibilidad con los sistemas de proyección Android Auto y Apple CarPlay, y hasta hoy, el único en ofrecer OnStar.



Además, el nuevo Onix ofrece un paquete de datos gratuito de 3GB o 3 meses como paquete de lanzamiento y posteriormente, los clientes podrán adquirir paquetes de 2GB, 5GB, 10GB o 20GB.



El nuevo Onix también es capaz de identificar al conductor por la presencia de la llave electrónica y permitir la apertura de puertas y el accionar del botón de encendido. Antes de subir, es posible iniciar la climatización del auto a través de la renovada App myChevrolet. Ya a bordo, la nueva generación multimedia de MyLink permite la conexión de 2 teléfonos en simultáneo por bluetooth para mayor interacción. Además, cuenta con 2 puertos USB en el dorso de la consola central y porta objetos del panel interno de las puertas, además de sensor crepuscular y cargador de celular por inducción.



Al mismo tiempo, basta con apretar un botón para accionar el sistema automático “EasyPark”, que usará los sensores del vehículo y la cámara trasera para realizar la maniobra. Por si fuera poco, cuenta con un cargador refrigerado de celular por inducción. Hasta ahora, este conjunto de tecnologías era exclusiva de los vehículos de otros segmentos.



También incluye OnStar Nueva Generación, la tecnología exclusiva de Chevrolet que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, brindando el Plan Protect + Connect bonificado por 12 meses que incluye los Servicios de Seguridad y Emergencia. Esto hace que General Motors “se convierta en la empresa líder en conectividad con la mayor flota de autos conectados, que suman más de 11 millones en todo el mundo”, señaló DAgostini .



CONFORT



El nuevo Onix ofrecerá más confort a todos los ocupantes. Desde las texturas del panel de instrumentos, pasando por la cobertura 3D de los altoparlantes hasta la moldura estilizada de la consola central. El volante tiene un diseño inédito, mejor empuñadura, regulación en altura y de profundidad y tecla para limitar electrónicamente la velocidad, útil para evitar multas.



El nuevo Chevrolet Onix cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km, lo que suceda primero. Se comercializará en Uruguay en los siguientes colores: blanco, plata, negro, rojo, naranja y azul.



En precios, el nuevo Onix se posiciona entre US$ 16.490 y US$ 23.490, según la versión y el nivel de equipamiento.