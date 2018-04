La china Huawei gana 28% más en 2017, hasta totalizar US$ 7.540 millones

Esta empresa privada china, fundada en 1987 y que nunca ha cotizado en los mercados financieros, recuperó el año pasado el ritmo de crecimiento de sus beneficios, que en 2016 sólo habían aumentado un 0,4% frente a 2015.



Su facturación total fue de 603.600 millones de yuanes (US$ 95.850 millones), lo que supone un aumento del 15,7% respecto al anterior, pero el menor incremento en esta partida de los últimos cuatro años.



La firma, la tercera del mundo y la primera de China por volumen de ventas de teléfonos inteligentes, vendió un total de 153 millones de "smartphones" en 2017 (incluyendo los de su marca Honor), 14 millones más que en el año anterior.



Este volumen de ventas al consumidor final le proporcionó unos ingresos de 237.200 millones de yuanes (US$ 37.670 millones), lo que supone un incremento del 31,9% respecto al ejercicio previo.



Por su parte, los ingresos procedentes del segmento de operadoras de telefonía y telecomunicaciones crecieron un 2,5 % interanual hasta los 297.800 millones de yuanes (47.290 millones de dólares, 38.410 millones de euros), un aumento bastante inferior al del 24 % que se había registrado en 2016 en esta área de negocio.



El incremento de la facturación del segmento de empresas fue del 35,1%, hasta los 54.900 millones de yuanes (US$ 8.720 millones), pero también por debajo de la subida del 47% que se había producido en 2016.



La firma, que la semana pasada presentó en París su último teléfono inteligente dotado de tres cámaras traseras, destinó un total de 89.700 millones de yuanes (US$ 14.240 millones) a la inversión en investigación y desarrollo, un 17,4% más que el ejercicio anterior y un 14,9% de su total de ingresos.



[EN BASE A EFE]