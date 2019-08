Claves para instalar la oficina en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tener la oficina en casa tiene beneficios incuestionables. En primer lugar se evitan los tiempos muertos en viaje a la oficina y, como corolario, los horarios se manejan más flexiblemente. Pero, por otro lado, la jornada laboral a veces no tiene principio ni fin. Y, como si fuera poco, en algunos casos tampoco suele haber un espacio que delimite dónde empieza la casa y termina la oficina.

Desde emprendedores iniciando su proyecto en el living de su casa hasta freelancers que trabajan de manera remota, cada vez son más las personas que transcurren sus días laborales en su hogar. Y aunque esta modalidad de trabajo es codiciada por muchos, la realidad es que son muchos los desafíos que también presenta, como por ejemplo, lograr delimitar un espacio que separe la vida privada de la laboral, o saber planificar correctamente el día a día para marcar la línea divisoria entre la jornada laboral y el tiempo libre. Por eso, cuando se hace necesario montar una oficina en el hogar, lo ideal es crear un lugar de trabajo agradable y luminoso, donde "producir" sea un placer. No importa si se cuenta con pocos metros, lo fundamental es ir tras las siguientes premisas.

¿Dónde instalar la oficina en casa?

Lejos del ruido y de las zonas transitadas de la casa. Esa es la premisa. Elegir un lugar de la casa que no esté cerca de la puerta de entrada ni de los lugares más frecuentados es básico. Colocar paneles o puertas corredizas que delimiten el ambiente y lo mantengan alejado del ruido es una muy buena opción y no requiere ningún tipo de reforma. Desde Kalpakian, la empresa que desde 1922 se dedica a ofrecer pisos en Argentina, alfombras, evestimientos y equipamiento para interiores, recomiendan también los paneles acústicos. "Hay divisores acústicos de espacios en forma de paneles modulares que pueden montarse según dos patrones básicos, a los que luego se les puede dar forma y tamaño de acuerdo a las necesidades. Filtran el sonido mientras y dejan pasar la luz, creando una expresión única de luces y sombras. También existen tabiques de media altura que aíslan el sonido a la vez que ofrecen un poco de intimidad", explican desde la empresa.



La iluminación del hogar y oficina

Instalar cortinas translúcidas que filtren la luz permite evitar molestias en las pantallas o excesos de luz natural. ¿Las mejores telas para este objetivo? El lino, la gasa, la seda y, por supuesto, en colores claros: blanco, beige, o tonalidades pasteles como rosa o azul claro. Colocar lámparas en la mesa o en algún rincón también ayudan a generar una atmósfera inspiradora en la que trabajar resulte muy efectivo.





El mejor lugar para instalarla es lejos del ruido y de las zonas transitadas de la casa. Foto: Pixabay

Los colores recomendados

Si el espacio elegido tiene una pared de fondo, renovar la pintura puede ser una buena alternativa para darle nueva vida al espacio. ¿Cómo calcular la cantidad según el espacio a cubrir? Desde HomeSolution.net explican que casi todas las pinturas de una calidad mediana a buena, rinden 10 metros cuadrados por litro y por mano, teniendo en cuenta una doble aplicación, por lo tanto, el rendimiento final es finalmente de 5 metros cuadrados por litro.



De todos modos, siempre hay que tener en cuenta el estado de la pared y el tipo de color con el que se va a pintar ya que estos factores pueden variar el rendimiento. Los colores y las texturas contribuyen, además, a que el cerebro registre que, a pesar de estar en casa, se encuentra en un área de trabajo. Otra buena idea es forrar una pared entera de corcho. El costo de esta "reforma-no-reforma" es económico, y el tiempo de instalación, apenas media hora, dependiendo del tamaño y la dificultad, es decir qué altura se define.

La importancia de estar "aislado"

No tener un cuarto extra e instalar el escritorio en el living no es excusa para no generar un espacio propio. Sumar una silla al rack para la TV o aprovechar la barra que separa el living comedor de la cocina, son grandes opciones para optimizar los metros cuadrados. De todas formas en este caso no se logra la deseada brecha mental o descanso entre el hogar y el trabajo. Muchas veces contar con una puerta que pueda cerrarse es clave para la concentración. La idea es evitar distracciones. Sara Sutton, CEO y fundadora de la empresa de reclutamiento de trabajo remoto FlexJobs, recomienda otras formas de crear esa distancia. "Si no puede tener una puerta, una pantalla puede funcionar como separación psicológica de los espacios donde trabaja y donde duerme", dice.



Para arrancar el diseño, la especialista recomienda comenzar con una habitación desnuda y limpia, sin desorden. Luego, analizar cómo funciona antes de comenzar a agregar muebles, tecnología y decoración. "Permite determinar qué elementos son más importantes para cada persona", explica. En su caso, por ejemplo, son imprescindibles los monitores duales y un gran escritorio donde pueda extenderse. También una ventana y un espacio en donde guardar sus papeles. Qué imágenes sumar es otro tema. Algunos no aconsejan instalar portarretratos con fotos de la familia. Así se evitan distracciones. Otra opción es que estén a un lado, no en su línea de visión directa, lo que ayuda a mantener algo de esa separación entre el hogar y el trabajo. Ya hay un desafío inherente cuando uno trabaja desde casa y está borrando líneas. "Cuanto más pueda crear espacios donde esas líneas no estén continuamente borrosas es útil", explican los especialistas.

Los focos de relajación

En un espacio pequeño es importante no sentirse asfixiado. Para lograr una vía de relajación y escape visual se pueden sumar el verde: da estabilidad. Las plantas, también, pueden funcionar como cercos vivos, es decir a modo de límite y separador de espacios. Que el ambiente de a un patio o a un balcón también suma.



