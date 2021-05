Club Med desembarca en Uruguay de la mano del Ciberlunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estos paquetes con descuentos estarán disponibles a partir del Ciberlunes entre el 7 y el 9 de junio, en el flamante sitio de la compañía www.clubmed.uy y se adicionan los siguientes beneficios según el destino:



* Para Brasil también aplica 1 niño sin cargo cada dos adultos que viajen, mientras que para Caribe, México y Sandpiper Bay (EEUU), cada 2 adultos 1 niño con estadía bonificada.



* Entre los resorts solo con 45% OFF se destacan Turkoise, Columbus Isle, La Caravelle y Les Boucaniers, todos en el Caribe.



* Posibilidad de viajar en 2021 o hasta junio 2022 con la política Flexi Booking incluida en los resorts de Brasil, según la cual se puede realizar un cambio de fecha sin penalidades, algo fundamental en los tiempos que corren.



Cabe resaltar que los valores que se estarían abonando con estas promociones son realmente económicos para los que suele manejar la compañía, como por ejemplo, Punta Cana desde US$ 93 por adulto por noche, o Cancún desde US$ 108 por adulto por noche.



Pero como Club Med se caracteriza por apuntar a la familia, se destaca de manera muy fuerte el Family Plan (2 adultos + 2 niños) con valores muy por abajo de los habituales, como por ejemplo 7 noches en Punta Cana desde USD 683 por persona o 7 noches en Cancún desde USD 665 por persona. Para Brasil lo valores de Rio das Pedras Y Trancoso por 7 noches rondan los USD 489 por persona.



PROTOCOLOS



Es importante destacar que en Club Med “all inclusive” significa “todo incluido” en serio: desde la comida, la bebida, las actividades para grandes y chicos...¡todo! Tu familia y vos solo tendrán que ocuparse de descansar, sin “hacer números” ni pensar en gastos ocultos o extras: vela, kayak, snorkel, stand up, paddle, ski acuático, clases de todo tipo y decenas de actividades deportivas, culturales y recreativas incluidas sin cargos extras.



Otro tema que queda resuelto en los resorts de Club Med es el de los chicos: es mundialmente conocido el Mini Club, en el cual quienes tienen entre de 4 a 11 años tienen actividades y coordinadores todo el día para disfrutar mientras los padres descansan (para menores de 3 años sí se abona un extra).



Para despejar los temores ante el Covid 19, Club Med aplica en todos sus resorts el programa “Seguros Juntos”,y entre las muchas medidas de seguridad que se aplican, solo trabajan al 65% de la capacidad, los empleados utilizan guantes y barbijos descartables en todo momento, se toma la temperatura de huéspedes y empleados a diario, los espacios están delimitados por marcas en el piso, hay médicos y especialistas disponibles las 24 horas, entre otras medidas.



Los procesos de prevención de Club Med están certificados por Cristal, un Programa de certificación de la Agencia Internacional de Auditoría de Seguridad, incluida la nueva certificación de prevención POSICheck COVID-19. De esta manera, todos los protocolos se han adaptado para cumplir o superar las regulaciones locales y están sujetos a modificaciones a medida que estas van cambiando.