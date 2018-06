¿Por qué Coca Cola lanzará una versión transparente de refresco?

A un mes de lanzar al mercado su primera bebida alcohólica en Japón, Coca-Cola vuelve a elegir este escenario para estrenar su próximo producto: una bebida carbonatada que se llamará Coca-Cola Clear, la misma que viene siendo desarrollada desde hace un año en su sede de Atlanta.



Según informó la compañía, esta gaseosa estará disponible solo en su unidad comercial japonesa.



"Coca-Cola ha sido un ícono desde su debut en 1886, y el caramelo ha sido una parte distintiva de su gran sabor y color distintivo", dijo la compañía en un comunicado de prensa enviado a los medios japoneses, según el portal Biz Journals.



"Para crear una receta clara, los expertos de Coca-Cola consideraron muchos ingredientes y sabores. Después de innumerables ajustes, se probaron más de 50 muestras de bebidas antes de que llegaran con la receta de Coca-Cola Clear", agregó la firma.

De acuerdo a la descripción, Coca-Cola Clear será una bebida espumosa de cero calorías que incluye un "toque de limón", más edulcorantes y cafeína.



De acuerdo con medios japoneses, la gaseosa será comercializada a partir del 11 de junio.



Éxito y fracaso

Esta no es la primera vez que surge la idea de realizar bebidas claras en Japón. Según el portal nipón Kotaku, Pepsi lanzó por primera vez una variante clara conocida como Crystal Pepsi a principios de la década de 1990; inicialmente, solo en el mercado europeo.



Su estrategia fue en línea con la tendencia de márketing que reinaba en aquella época, mejor conocida como 'Clear Gaze' o Locura Clara (1980-1990).



A partir de esta, básicamente, se equiparaba el significado de 'claro' con 'pureza' en productos de todo tipo. En el caso de la gaseosa, la propuesta iba por ofrecer algo con menos colorantes y más "transparente".



En 1992, Pepsi llevó esta idea a los mercados de Canadá y Estados Unidos. Jesse Meyers, quien fue editor de Beverage Digest, dijo en ese momento al New York Times que Crystal Pepsi obtuvo una participación de un punto porcentual en el mercado de EE.UU. a un año de su ingreso; llegando a facturar US$474 millones.



Pero el éxito no duraría tanto.



A fines de 1992, Coca-Cola presentó también un producto 'transparente' para competir contra Pepsi; pero no involucró a su producto estrella. En su lugar, tomó a la gaseosa Tab y presentó al mercado la versión Tab Clear.



Para Crystal Pepsi, ese fue el principio del final.



japón Un mercado de 'prueba' para Coca Cola ​Los lanzamientos solo en Japón no son nada nuevo para Coca-Cola, mercado en el cual la firma lanzó unos 100 nuevos productos solo en 2016. Y tras varios años del lanzamiento de Pepsi, es un contexto interesante para probar el producto.



El año pasado, según detalla Biz Journals, un producto de Coca-Cola llamado Coca-Cola Plus se vendió en una máquina expendedora exclusivamente en Japón , antes de expandirse finalmente a Australia.



Otros experimentos de la marca incluyen Coca-Cola Peach , que se lanzó a nivel global en enero, y una bebida congelada exprimible llamada Coca-Cola Frozen Lemonade, que llegó a las tiendas en abril.