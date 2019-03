Colección de arte de George Michael se vendió por más de 10 millones de euros en subasta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Buena parte de la colección de arte del fallecido artista británico George Michael, se vendió por más de diez millones de euros en una subasta en Christie's en Londres, informó este viernes la organización.



La colección del vocalista, fallecido el día de Navidad de 2016, salió a subasta online el pasado 8 de marzo y termina hoy, pero fue anoche cuando se vendieron las piezas principales en la capital británica. Un total de 60 lotes fueron adjudicados y la recaudación irá a parar al trabajo filantrópico que desarrolló Michael durante su vida.



Licitadores de 27 países distintos de los cinco continentes pujaron por las obras, pertenecientes al movimiento Young British Art (YBA) -jóvenes talentos emergentes del panorama artístico británico-, señaló Christie's. Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas, Michael Craig-Martin y Marc Quinn son algunos de los artistas de este movimiento, cuyas creaciones forman parte de la "Colección George Michael".



El compositor no solo coleccionó creaciones de estos artistas sino que entabló amistad con ellos, lo que refleja la pasión del cantante por la creatividad de vanguardia, subrayó la casa.



El presidente de Christie's, Jussi Pylkkänen, se mostró "encantado" por el éxito de la subasta, que calificó como un "gran momento" para el mercado del arte londinense y, en particular, para "tantos artistas del YBA".



La obra que batió el récord, superando diez veces su precio estimado de salida, fue "Suspiro descuidado" de Jim Lambie, un cuadro que superpone motivos florales a un retrato en blanco y negro de George Michael y que alcanzó los 204.925 euros.



El cantante de "Last Christmas" murió en Londres el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años, por una cardiopatía dilatada con miocarditis. Michael vendió durante su carrera más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y fue una de las estrellas más reconocidas del pop de las décadas de 1980 y 1990, primero como integrante de "Wham!" y luego en solitario.