Colección de zapatos de hija de Kylie Jenner vale US$ 22.000

Tiene cinco meses y todavía no camina. Empero, ese no es un impedimento para que Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner, la empresaria y diseñadora de la familia Kardashian, tenga una colección de zapatos, valorada en más de 22.000 dólares.



Entre sus joyas figuran: modelos personalizados de Guiseppe Zanotti con un valor estimado de US$ 1.000, sandalias de Gucci estimadas en US$ 275 y zapatillas de Nike que valen 50. Al parecer, las marcas, familiares y amigas, como la cantante y compositora estadounidense Katy Perry, contribuyen a la colección.



Por su parte, su madre es una de las más afanadas por socializar esta piezas en el mundo virtual por medio de historias de Instagram. "Stormi realmente tiene más zapatos que yo y ni siquiera puede caminar", publicó en una ocasión.



Los lujos son parte de la vida diaria de Stormi, quien en junio pasado viajó en un avión privado junto a su madre hasta Cannes, Francia, para acompañar a Travis Scott, su padre, y novio de Kylie Jenner.

RELACIONADAS La confesión de Kylie Jenner que provocó el hundimiento de Snapchat By Mariana Malek La confesión de Kylie Jenner que provocó el hundimiento de Snapchat La confesión de Kylie Jenner que provocó el hundimiento de Snapchat Kylie Jenner hizo que valor de Snap pierda US$1,3 mil millones By Elisa Tuyare Kylie Jenner hizo que valor de Snap pierda US$1,3 mil millones Kylie Jenner hizo que valor de Snap pierda US$1,3 mil millones