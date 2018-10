La Comisión Europea aprueba la compra de EMI Music Publishing por parte de Sony

La Comisión Europea (CE) dio ayer luz verde a la adquisición de la editora EMI Music Publishing por parte de Sony Corporation of America, filial de la japonesa Sony en Estados Unidos, al concluir que la operación no plantea conflictos de competencia.



En particular, Bruselas precisó en un comunicado que la compra no incrementará el poder de Sony en el mercado frente a las plataformas de Internet.



Desde 2012, EMI es propiedad de Sony y Mubadala Investment Company, un fondo de inversiones de Emiratos Árabes Unidos.



En la operación aprobada ahora por Bruselas, Sony adquiere el control único sobre EMI, señaló la CE.



Desde 2016, la subsidiaria de Sony dedicada a la edición de música Sony/ATV ha sido la administradora exclusiva del catálogo completo de EMI, con más de 2 millones de canciones, mientras que EMI ya no se encarga de ceder licencias a las plataformas digitales para usar su música o de la firma de contratos con artistas.



El Ejecutivo de la Unión Europea recalcó que como Sony ya tiene el control conjunto de EMI con el fondo de inversiones emiratí, la transacción no generaría ningún incremento de la cuota de mercado en ninguno de los países donde ambas empresas están activas.



En mayo, la multinacional japonesa Sony anunció la compra por unos 2.000 millones de dólares de EMI Music Publishing, una operación con la que busca consolidar su liderazgo en la industria musical.



EMI Music Publishing posee un catálogo de más de 2 millones de canciones de artistas consolidados como James Blunt, Slipknot o el DJ Avicii.



El anuncio supuso la primera gran operación de la japonesa bajo el liderazgo de su nuevo presidente y consejero delegado, Kenichiro Yoshida, quien tomó las riendas de la compañía en abril y se mostró "encantado de incorporar EMI Music Publishing a la familia de Sony y mantener nuestra posición número uno en la industria".



Bruselas fue informada de la compra el pasado 21 de septiembre.