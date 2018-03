Una compañía repartirá criptomonedas a los usuarios que miren porno

¿Querés monetizar ese momento privado frente a la pantalla de tu celular o computadora? Entonces, hay buenas noticias. La startup Vice Industry Tokens (VIT) anunció que pretende pagarle a los usuarios que miran porno, aunque aquellos que esperan engrosar su caja de ahorro en dólares gracias al consumo XXX se llevarán una sorpresa: los pagos se harán en VIT, una criptomoneda de la compañía basada en blockchain.



Lejos de ser un acto de beneficencia, el modelo de negocio de VIT plantea registrar todos los datos que generan los usuarios al navegar por los sitios pornográficos participantes para venderlos a sus socios. Esto incluye "actividad social, Me gusta, votos positivos, comentarios y preferencias de contenido", de acuerdo a un reporte publicado por la compañía en su sitio de Internet, al que tuvo acceso Mashable.



Aunque los usuarios han accedido con el tiempo a pagar por música y películas a través de plataformas como Spotify y Netflix, respectivamente, este mecanismo no se replicó en la industria del porno debido a la abundancia de sitios que ofrecen material gratuito. La comercialización de los datos generados en Internet no es algo nuevo: de hecho, compañías como Facebook y Google suelen vender la info creada por sus usuarios a anunciantes, que la utilizan para crear publicidades segmentadas y personalizadas.



Las monedas virtuales acumuladas podrán ser también utilizadas para comprar contenido premium en la red de sitios que ya se aliaron a VIT, que suman más de una docena e incluyen a Penthouse, entre otros. Las primeras páginas que adhirieron a la iniciativa empezarán a aceptar los VITs desde el 1 de julio e incluso los productores que suban contenidos a la red serán recompensados con estos activos digitales.