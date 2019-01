Comparar, ahorrar, viajar: el origen de MercadoViajes.uy

La industria de viajes está en plena ebullición y los uruguayos destinan una parte cada vez más grande de su presupuesto a viajar. En base a números del Ministerio de Turismo, se estima que casi dos millones de residentes uruguayos viajaron al extranjero este año, con una estadía promedio de casi siete días y un gasto total que superará los 1.100 millones de dólares.



Todo parece indicar que la tendencia se va a mantener. Uno de los motivos está en la baja en los precios de los pasajes aéreos: en las últimas semanas, producto de la competencia y la guerra de precios, han ido apareciendo – con una frecuencia pocas veces vista – ofertas a precios increíbles para viajar a los destinos más deseados. Una convulsión que rápidamente se vuelve viral y que alimenta el deseo de los uruguayos por viajar.



En este contexto, los viajeros se enfrentan a un sinfín de preguntas al momento de planificar un viaje de placer, de negocios, en pareja, con amigos o en familia: ¿a dónde viajar? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿En qué aerolínea me conviene viajar? El precio es muy bueno, pero ¿con cuántas conexiones y horas de espera? ¿La tarifa incluye equipaje en bodega o voy a tener que pagar por él en el aeropuerto? ¿Dónde y en qué momento me conviene comprar? ¿Qué agencia tiene los mejores precios y planes de financiamiento? ¿Cuál me da el mejor servicio durante mi viaje?



Con estas inquietudes como telón de fondo, 5M Travel Group, el holding de agencias de viaje más importante del país lanzó MercadoViajes.uy, una iniciativa desarrollada 100% por técnicos uruguayos pero que cuenta con el apoyo y respaldo financiero de Sabre y Amadeus, dos empresas líderes en la industria del turismo a nivel mundial. La gran ventaja de este sitio web es que permite comparar de un modo sencillo las ofertas de las principales agencias de viaje del Uruguay, agencias online y tradicionales, simplificando así el proceso de búsqueda y permitiendo a los viajeros ahorrar tiempo y dinero al momento de planificar su viaje.



Comparar para ahorrar

“MercadoViajes.uy no es una nueva agencia de viajes online. Como indica su nombre, es un gran mercado digital de viajes en el cual se agrupa la oferta de las principales agencias del país. Agencias tradicionales, agencias híbridas y otras 100% online, todas juntas en un mismo lugar. Juntas, pero no entreveradas”, explicó Andrés Gil, Director de e-Commerce de 5M Travel Group, responsable del proyecto.



El ejecutivo destacó que justamente el diferencial de la plataforma está en que presenta toda la información de un modo amigable, para que los viajeros puedan elegir no solo el itinerario y la aerolínea con la que quieren volar, sino también comparar entre varias agencias antes de comprar”. “Queremos que el cliente pueda acceder a su viaje ideal al mejor precio, pero también que pueda elegir el mejor servicio y comprar a la agencia que le genere más confianza, aquella que tenga una alianza con su banco de cabecera, que le ofrezca las mejores condiciones de pago o cualquier otro diferencial”, agregó.



En esta primera etapa están participando del proyecto agencias como Jetmar, Hiperviajes, Buemes, Turisport, TocTocViajes.com, TiendaViajes y VoydeViaje.uy. Todas ellas despliegan sus mejores promociones, exponiendo sus precios y también las facilidades de financiación, sus acuerdos con bancos, tarjetas, planes de cuotas, incluyendo asimismo la posibilidad de abonar offline, en sucursales o en redes de cobranza.



Una promo para "inocentes" “Este viernes 28, van a pasar cosas en MercadoViajes.uy, y no se trata de una broma del Día de los Inocentes”, comentó Andrés Gil en alusión a la acción de lanzamiento de esta nueva plataforma que se realizará entre las 0 horas y las 12 del mediodía de este viernes 28 de diciembre. “Se nos ocurrió usar un día icónico como este, en general usado para gastar bromas o anunciar sucesos increíbles pero falsos, pero en este caso hacer que sucedan de verdad cosas increíbles. Por ahora no podemos revelar nada más, pero recomendamos a quienes estén pensando en viajar que estén atentos”, afirmó.

Un sistema innovador

Por su parte, Andrés Topolansky, director de Netviax – empresa de tecnología del grupo 5M donde se incubó el proyecto – comentó que MercadoViajes.uy “incluye algunas funcionalidades innovadoras que agilizan el proceso de comparación, y que lo hacen más intuitivo, amigable y natural para quienes aún no tienen mucha experiencia en compras web”.

La propuesta de valor se apoya en brindar todas las ventajas que ofrece la tecnología al momento de buscar, pero permitiendo a los viajeros comprar con la garantía de las agencias con mayor renombre en el país. “Creemos que hoy los clientes quieren herramientas para buscar más fácil, porque en general pierden mucho tiempo planificando sus vacaciones, aturdidos por el exceso de información” explicó Topolansky.



Sobre los próximos pasos, el director de Netviax comentó: “hoy partimos con este grupo de empresas, pero la idea es ir agregando actores para transformar a MercadoViajes.uy en la referencia excluyente del mercado. En las próximas semanas vamos a incorporar otros servicios turísticos, como hoteles, paquetes, cruceros y una plataforma para comprar circuitos dentro de Europa a través de una asociación con Logitravel, líder de la industria online en España”.



Por su carácter innovador, el proyecto contó con el apoyo de dos grandes jugadores tecnológicos de la industria de turismo a escala global (Sabre y Amadeus), que por su rol en la cadena de distribución están siempre comprometidas con la promoción de soluciones para los viajeros.