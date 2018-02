El consumo mundial de vino se fortalecerá gracias a China

El consumo mundial de vino se verá fortalecido en los próximos años por China, que se convertirá en 2021 en el segundo mercado después de Estados Unidos, según un estudio publicado el martes por Vinexpo, organizador de cinco salones internacionales dedicados al vino y bebidas espirituosas.



Según este estudio quinquenal (2016-2021) realizado por Vinexpo/IWSR (International Wine and Spirit Research), el valor del mercado chino alcanzará en 2021 a US$ 23.000 millones, con un alza de de 53,3% en relación con 2016 (US$ 15.000 millones).



En volumen, el consumo pasará de 162 millones de cajas (de 12 botellas, o sea 9 litros) a 192 millones (+18,5%).



En China "mostrar conocimientos y educación reemplazan a la riqueza como indicador de estatus social y el vino será uno de los principales beneficiarios" de esta tendencia, considera en un comunicado Guillaume Deglise, presidente director general de Vinexpo.



El organizador de los salones subraya también la atracción creciente de jóvenes y mujeres, para quienes el vino "es una opción más elegante que la cerveza".



"La potencia de la región Asia-Pacífico y el papel de Hong Kong como importante centro de negocios potencia el crecimiento regional previsto en los cinco próximos años, que debería pasar de US$ 29.000 millones en 2016 a US$ 40.800 millones en 2021", agregó.



En comparación, Vinexpo calcula un consumo mundial total de US$ 224.500 millones en 2021, frente a US$ 180.600 millones en 2016.



Vinexpo Hong Kong festejará su 20º aniversario, y se desarrollará desde el 29 hasta 31 de mayo de 2018, con 1.300 expositores de 28 países que presentan sus productos a 18.000 compradores profesionales.