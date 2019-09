Los 16 contenidos nominados a los Emmy que están en la pantalla de Cablevisión Flow

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con los premios más importantes de la televisión estadounidense a la vuelta de la esquina, Cablevisión Flow presenta un listado de los 16 títulos nominados que se encuentran disponibles en su catálogo a demanda, para ver en cualquier momento y desde todos los dispositivos.



Las tres series más nominadas que se encuentran disponibles en Flow son Game of Thrones (32 nominaciones), Chernobyl (19 nominaciones), y la comedia Barry (17 nominaciones), las tres producciones de HBO. Por otro lado, Free Solo, el documental de National Geographic, cosechó siete nominaciones, mientras que, con tres, la película de TV más nominada en Flow es Deadwood: The Movie.



Contenidos nominados en Flow

• Game of Thrones - 32 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Chernobyl - 19 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Barry - 17 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• This is Us - 9 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Veep - 9 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• True Detective - 9 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Sharp Objects - 8 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Free Solo - 7 nominaciones

Disponible en On Demand de Flow.



• Pose - 6 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Succession 5 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• American Horror Story: Apocalypse - 5 nominaciones

Disponible la temporada completa en On Demand de Flow.



• Deadwood: The Movie 3 nominaciones

Disponible en On Demand de Flow.



• Ballers - 2 nominaciones

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Brexit - 1 nominación

Disponible en On Demand de Flow.



• SWAT - 1 nominación

Disponible completa en On Demand de Flow.



• Insecure - 1 nominación

Disponible completa en On Demand de Flow.