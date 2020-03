Copa Airlines anunció que reducirá más del 80% de sus vuelos en abril

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La situación que vivimos actualmente a nivel mundial por el coronavirus ha reducido significativamente la demanda de viajes y llevado a los países de la región a prohibir vuelos internacionales a sus territorios o restringir la llegada de pasajeros no nacionales. Esta situación ha impactado considerablemente las operaciones y finanzas de las aerolíneas alrededor del mundo, y Copa Airlines no escapa a esta realidad", señaló el CEO de la aerolínea Copa, Pedro Heilbron, ante la grave situación desatada por la pandemia de coronavirus.



La compañía aérea se ha vista obligada a tomar medidas drásticas para asegurar su sostenibilidad a futuro y, de esta forma, proteger su impacto en la economía de Panamá y de los países que presta servicios, el bienestar de decenas de miles de personas que dependen de forma directa e indirecta de sus vuelos, y la conectividad que brinda a millones de pasajeros en toda América.



"En Copa Airlines nos hemos visto forzados a reducir más del 80% de nuestros vuelos para el mes de abril, incluyendo un número significativo de ciudades que no contarán con servicio durante el próximo mes", comentó Heilbron para agregar: "Estamos enfrentando el reto más importante en la historia de la aviación y de Copa Airlines. Sin embargo, sentimos que en situaciones como esta es cuando debemos reforzar nuestro compromiso con todos nuestros pasajeros y transportar a quienes lo necesitan, mientras sea posible hacerlo".



Copa ha flexibilizado su política comercial, con bajas sustanciales en sus tarifas. Además ha creado una herramienta digital en copa.com, que permite a los pasajeros cancelar su boleto por su propia cuenta y mantener un crédito por su valor para su próximo viaje en Copa.