Las cosas no mejoran para Tesla pese a cumplir con su meta de producción

Las cosas no parecen mejorar para Tesla y las dudas sobre su futuro a corto plazo se vieron nuevamente incrementadas luego que se informara que la compañía dirigida por Elon Musk habría solicitado a sus proveedores devolver parte del dinero entregado en forma de pagos desde 2016 para que la empresa continúe siendo rentable.



Así lo informan este lunes medios de prensa especializados de Estados Unidos, los que indican que la noticia es una sombra que vuelve a complicar el panorama de la compañía de autos eléctricos justo cuando, no sin mucho esfuerzo, alcanzaron la meta de producir 5 mil unidades a la semana del Model 3, objetivo calificado como fundamental para asegurar la supervivencia de la firma.



No obstante, y tras alcanzar esta meta, el Wall Street Journal publicó que tuvo acceso a uno de los correos que la empresa del magnate sudafricano envió a sus proveedores donde solicita el reembolso de cantidades significativas de dinero. No obstante, el reportaje no revela el nombre de las compañías requeridas.



Desde Tesla no se desmintió ni confirmó la información, aún cuando el mercado ya comenzó a reaccionar a este flujo de nuevos antecedentes que vuelven a poner en tela de juicio la sustentabilidad de la empresa de Musk debido a su poca estabilidad financiera. De hecho, al inicio de esta jornada y previo a la apertura del mercado las acciones de Tesla ya habían caído cerca de un 4% como preludio a una semana que será poco grata para los máximos ejecutivos de la firma de autos eléctricos.



Para muchos especialistas, Tesla ha estado durante el último periodo “quemando dinero” con el objetivo de lograr su meta de producción, lo que se ha traducido en un balance más que negativo de su flujo de caja. De ahí que las estimaciones apuntan a que no solo será suficiente producir 5 mil unidades semanales del Model 3 para evitar que la empresa caiga en banca rota, algo que incluso podría ser antes que finalice el año.



Sin ir más lejos, los más críticos de la conducción que ha tenido Tesla han calificado como “un acto desesperado” la petición de reembolso hecha a los proveedores para conseguir liquidez y evitar un desastre mayor. Pese a ello, por el momento se desconoce cuántas empresas que proveen de productos y servicios a Tesla aceptarán la petición.