Crean nueva empresa que transmitirá competencias de videojuegos en argentina

Tomás Chernoff y Nicolás Brandoni tienen menos de 30 años y ya fundaron cinco empresas entre los dos. La última, en conjunto, es Infinite Reach, una sociedad por acciones simplificada que lanzará el primer canal de eSports del país. Se trata de Peek Studios, en el barrio de Colegiales, que trasmitirá competencias de videojuegos 24x7 desde fines de este mes a través de la plataforma Twitch.



Chernoff, de 26 años, es un autodidacta que, a comienzos de 2013, armó una impresora 3D y una página web y empezó a vender un servicio para estudiantes que tenían que hacer maquetas. Esos fueron los orígenes de Che3D, su compañía, que ahora se dedica a la optimización de procesos productivos a través de la impresión 3D.



Pero, no contento con esto, se embarcó recientemente en otra aventura con Brandoni, sobrino del actor Luis y dueño de la productora audiovisual Region Quatro, la agencia de marketing digital Freak y la empresa de desarrollos tecnológicos Growing Tech.



"Conocí a Nico en una premiación de emprendedores y me habló del potencial de la industria de los videojuegos y la necesidad de las marcas de llegar al público millennial. Entonces pensamos en generar un canal profesional para producir contenidos de streamers", contó Chernoff en diálogo con La Nación.



Brandoni puntualizó que, por su trabajo, se había dado cuenta que los streamers y youtubers no tenían interés en aparecer en la televisión tradicional, pero que, al mismo tiempo, buscaban profesionalizarse con mejores cámaras para filmar sus videos y este era un pedido también de sus seguidores.

Franciso Alba, Tomás Chernoff, Nicolás Brandoni, Agustín Vázquez. Foto: La Nación / GDA

"La interacción es clave. El streamer o el conductor es muy cercano al que lo ve. Y, al mismo tiempo, quieren profesionalización, pero no a la TV entonces pensé en una estructura televisiva no tan guionada y la verdad es que lo planteé y estuvo bien recibido por los actores y los usuarios", explicó Brandoni. Además de ellos dos, en el proyecto participan Francisco Alba (director de contenidos) y Agustín Vázquez (director de talentos).



Sobre las características del lugar, dijeron que el estudio tiene 400 m2, escenografías, controles, cámaras profesionales y un tendido de fibra óptica especial para transmitir las 24 horas. "Va a haber un grilla de programación con distintos programas de videojuegos, reviews de nuevos celulares y gadgets y entrevistas con streamers y gente del ambiente del trap", detalló Chernoff. Dijo que como conductores estarán el Duende Pablo, un streamer con alcance a nivel latinoamericano, y Santiago do Rego, de TN Tecno.



Si bien no quisieron decir el monto de la inversión inicial, revelaron que esperan facturar U$S 350.000 en el primer año de operación y que la primera emisión será el 15 de este mes por la final de la Aorus League. A partir del 30 empezará la transmisión ininterrumpida.



El canal saldrá por la plataforma Twitch y también subirán videos a YouTube y contenido en sus redes sociales.



"Lo loco es que los actores mismos, si los juntas, tienen millones de seguidores. El canal va a tener alcance regional y tiene el potencial de cambiar la forma en que los chicos consumen entretenimiento", concluyó Brandoni.



En base a El Comercio / GDA