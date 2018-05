Crecimiento de usuarios de Snapchat no cumple con los pronósticos

La compañía ha revisado el diseño y funcionalidad de su aplicación y agregó herramientas automatizadas de compra, en un intento por retener a usuarios y anunciantes en momentos en que su rival Facebook Inc incorpora a Instagram funciones similares a las de Snapchat.



Snap informó que el número de usuarios activos diarios de la aplicación, clave para generar ingresos por publicidad, aumentó a 191 millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo, pero no cumplió con el consenso de las expectativas de 194,15 millones, según Thomson Reuters I/B/E/S.



El crecimiento fue de un 15% respecto al año anterior, pero se compara con la expansión del 18 por ciento en el trimestre previo. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Snap se desplomaban un 16,5% a US$ 11,77 fuera del horario regular de negociación.



El crecimiento interanual de los ingresos probablemente se desacelere sustancialmente en el segundo trimestre, dijo el presidente financiero Drew Vollero en declaraciones preparadas, en parte por un precio más bajo de los anuncios publicitarios.



Los ingresos totales se incrementaron un 54,1% respecto del mismo periodo del año anterior para alcanzar US$ 230,7 millones. Los analistas en promedio esperaban unos US$ 244,5 millones.



Ejecutivos de la compañía reconocieron que el nuevo diseño daña los resultados, pero dijeron que seguían alineados con el plan de mantener el contenido de amigos separado del resto.



"El rediseño sienta las bases para el futuro tanto de nuestros productos de comunicación como de nuestra plataforma de medios, y esperamos duplicar ambos", dijo el presidente ejecutivo, Evan Spiegel, en declaraciones preparadas para una conferencia telefónica con analistas.



"Como hemos mencionado en nuestras dos conferencias telefónicas anteriores, un cambio de este tamaño para un comportamiento existente provoca alguna disrupción, especialmente dada la alta frecuencia de compromiso diario de nuestra comunidad", agregó. Spiegel señaló que los cambios también generaron cierta "aprehensión" entre los anunciantes.



La firma informó de una pérdida neta de US$ 385,8 millones, o 30 centavos por acción, en comparación con una de US$ 2.210 millones o US$ 2,31 por acción el mismo período del año anterior.



[EN BASE A REUTERS]