¿Cuánto dinero embolsó Coca-Cola con las ventas que realizó en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa mexicana Coca-Cola FEMSA —el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas— adquirió Montevideo Refrescos S.A. de la Compañía Coca-Cola, por un valor de US$ 250,7 millones. Esa fue la mayor compra-venta de una empresa en Uruguay en 2018.



Al pasar a integrar el grupo Coca-Cola FEMSA, el segundo semestre de 2018 tuvo por primera vez en años datos públicos sobre Uruguay, ya que la firma mexicana cotiza en bolsa.



Ayer se conoció que en el segundo semestre del año, Coca-Cola FEMSA tuvo ingresos en Uruguay por 1.925 millones de pesos mexicanos (US$ 100,05 millones).



Eso representa casi el 2% de la facturación del grupo en América Latina y el 4,5% de los ingresos en Sudamérica.



De hecho, en la división Sudamérica "los ingresos totales disminuyeron 0,5% durante el 2018, impulsados por la consolidación de las recientes adquisiciones en Guatemala y Uruguay, crecimiento de volumen en Brasil, Centroamérica y Colombia, volúmenes estables en México, e incremento de precios por arriba de la inflación en Argentina y México. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por efecto negativo de conversión resultante de la depreciación del peso argentino, del real brasileño y del peso colombiano en comparación con el peso mexicano, la desconsolidación de Coca-Cola FEMSA de Venezuela a partir del 31 de diciembre de 2017 y el cambio en la metodología de reporte para Argentina como subsidiaria hiperinflacionaria", indicó la compañía en el balance.



Coca-Cola FEMSA reportó que la utilidad de operación se incrementó 0,3% a 7.342 millones de pesos mexicanos (US$ 381,6 millones).



La utilidad por acción fue de 2,64 pesos mexicanos (US$ 0,14), mientras que la utilidad por acción de operaciones continuas fue de 1,38 pesos mexicanos (US$ 0,07).



"Cerramos importantes adquisiciones en Guatemala y Uruguay, y estamos posicionándonos para un mayor crecimiento rentable y sostenible, al agregar flexibilidad a nuestro balance general y a nuestra estructura de capital, reflejando nuestro compromiso de generar valor para todos nuestros grupos de interés", dijo John Santa María Otazua, director general de la compañía.



“En un año marcado por volatilidad, estoy muy satisfecho con la capacidad de nuestra organización para enfrentar los desafíos y capitalizar oportunidades. Estas cualidades nos permitieron alcanzar resultados sólidos además de una alentadora perspectiva para el 2019", agregó.



El pasado 30 de noviembre, el gerente general de Coca-Cola FEMSA para Argentina, Paraguay y Uruguay, José María Cagliolo dijo al suplemento El Empresario de El País que la empresa invertirá en Uruguay, US$ 200 millones en cinco años.



"Fundamentalmente son inversiones en infraestructura, mejoras en las líneas en todo el proceso productivo, también en inversiones para distribución, en la logística para seguir evolucionando la forma de llegar al mercado", indicó en esa ocasión.



"En Uruguay es un año de transición, empezando una nueva etapa, pero vamos a terminar en forma positiva", había señalado Cagliolo.