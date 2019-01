¿Cuánto dinero hay para repartir entre los accionistas del parque eólico Arias?

Era el último de los parques eólicos en los que UTE captó inversión de pequeños ahorristas que faltaba por distribuir ganancias, pero eso dejará de ser así hoy cuando se repartan US$ 2,66 millones entre 2.718 pequeños inversores.

Se trata del Fideicomiso Financiero Arias con el que se financió parte del parque eólico del mismo nombre, que se colocó en diciembre de 2015.

En ese momento, los 2.718 pequeños ahorristas pusieron US$ 15 millones en el fideicomiso (28,03% del total), las AFAP y aseguradoras US$ 27,8 millones (51,97% del total) y UTE adquirió US$ 10,7 millones (20%).

En una carta que envió a la Bolsa de Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores, República AFISA (que administra el fideicomiso) comunicó que con fecha 10 de diciembre "se recibió conformidad de la entidad financiadora del parque, BID Invest, para efectuar la primer distribución de fondos" por un monto total de US$ 9,5 millones.

Así unos US$ 2,66 millones irán a repartir entre los pequeños ahorristas, que se llevarán en promedio unos US$ 979,7 cada uno. Mientras que los inversores institucionales se repartirán US$ 4,93 millones y la UTE los US$ 1,91 millones restantes. El retorno para los inversores entonces, fue de 5,9% anual.

Otros parques.

En abril de 2018, una asamblea de accionistas del parque eólico Valentines (Areaflin S.A.) —80% es de pequeños ahorristas e inversores institucionales y 20% de UTE— resolvió por unanimidad repartir todos los dividendos que dejó el primer año de operación de este desarrollo. La utilidad que generó el emprendimiento fue de US$ 5,4 millones había dicho a El País el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.

En ese caso, a 10.054 inversores que aportaron US$ 44 millones en diciembre de 2016 (US$ 20 millones de ahorristas minoristas y US$ 24 millones de inversores institucionales) para comprar acciones de Areaflin, les correspondieron US$ 4,32 millones. Eso implica 9,8% de retorno sobre el capital invertido, que está "de acuerdo al valor esperado", señaló Casaravilla en esa ocasión.

El presidente de UTE recordó en esa ocasión que por ejemplo, hay 600 pequeños ahorristas que pusieron US$ 100. "Que haya pasado es un hito y se genera un legítimo ahorro popular", había agregado.

El otro parque eólico, Pampa, pagó a sus 4.000 pequeños ahorristas US$ 22,7 por cada US$ 100 colocados tres años antes, según había informado el diario El Observador en mayo. Eso da un retorno de 7,6% anual.

Casaravilla había adelantado a El País que UTE analiza los "instrumentos" financieros que más se adecuen para que pequeños ahorristas puedan participar de inversión en líneas de transmisión del ente.

"Absolutamente", dijo Casaravilla acerca de que esta modalidad será para pequeños ahorristas. "Ya aprendimos cómo hacerlo", indicó.