Cuatro marcas en 24 horas deciden revisar imagen de productos en medio del debate sobre desigualdad racial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera marca fue PepsiCo cuando ayer reconoció "estereotipo racial" y decidió cambiar el nombre y la imagen de los productos para hacer panqueques y de sirope Aunt Jemima.

El logo de la marca, que tiene más de 130 años de antigüedad, representa a una mujer negra basada en un personaje de los "minstrel shows" del siglo XIX, en los que actores blancos interpretaban a negros.



La ofensiva caricatura está enraizada en un estereotipo de la amigable mujer afroamericana que trabaja como sirviente o niñera en una familia blanca.



Unas horas después, Mars Inc dijo a Reuters que está "evaluando todas las posibilidades" con respecto a los cambios en la imagen de la marca Uncle Ben’s.

"Como marca global, sabemos que tenemos la responsabilidad de tomar una posición para ayudar a poner fin a los prejuicios e injusticias raciales", dijo una portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. "Reconocemos que una forma de hacerlo es evolucionando la marca Uncle Ben’s, incluida su identidad visual de marca".

Botellas de jarabe de Aunt Jemima en el estante de una tienda en la ciudad de Nueva York. Foto: Reuters.

"Todavía no sabemos cuáles serán los cambios o el momento exacto, pero estamos evaluando todas las posibilidades", agregó.



También otras dos empresas dijeron que van a revisar una línea de productos. En el caso de ConAgra Brands Inc fue por Butterworth’s. Según informó Forbes, "la compañía dijo que el personaje está destinado a evocar a 'una abuela amorosa', pero los críticos han acusado a las botellas de jarabe con forma de matrona y al retrato del personaje en los anuncios de estar arraigados en los estereotipos de mamás de la era de la esclavitud".

La cuarta compañía fue B&G Foods Inc por Cream of Wheat. "Entendemos que existen preocupaciones con respecto a la imagen del Chef, y estamos comprometidos a evaluar nuestro empaque y tomaremos medidas proactivamente para asegurarnos de que nosotros y nuestras marcas no contribuyamos inadvertidamente al racismo sistémico", dijo B&G en un comunicado.







Con información de Reuters